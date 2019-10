Carolina vyhrala aj piaty zápas v sezóne, Getzlaf prekonal Perryho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumáre:



BUFFALO SABRES - FLORIDA PANTHERS 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 40. Larsson (Okposo, Girgensons), 43. Scandella (Okposo, Girgensons), rozh. nájazd: Eichel – 47. Dadonov (Huberdeau, Malgin), 60. Hoffman (Dadonov, Trocheck). Brankári: Ullmark - Bobrovskij, strely na bránku: 32:43, 15.638 divákov.





COLUMBUS BLUE JACKETS - ANAHEIM DUCKS 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



Góly: 37. Dubois (Jones) – 33. Silfverberg (Rakell, Lindholm), 35. Fowler (Kaše, Larsson). Brankári: Korpisalo - Miller, strely na bránku: 27:23, 15.368 divákov.





CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



Góly: 4. Teräväinen (Hamilton, Niederreiter), 15. Pesce (Svečnikov), 36. Haula (Nečas), 40. Hamilton (Niederreiter, Slavin), 60. Svečnikov (Staal) – 9. Nelson (Bailey, Eberle), 22. Boychuk (Nelson, Eberle). Brankári: Mrázek - Greiss, strely na bránku: 40:19, 14.875 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. októbra (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 5:2, dosiahli piatu výhru v rade a zaznamenali najlepší štart do sezóny v histórii klubu.Carolina tak prvýkrát v úvodných piatich dueloch ročníka nestratila ani jediný bod a s desiatimi na konte je priebežne na čele celej súťaže. Klub doteraz vyhral najviac štyri stretnutia po sebe v úvode sezóny 1995/96.povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Pod triumf nad "ostrovanmi" sa podpísali gólom a asistenciou Dougie Hamilton a Andrej Svečnikov, ďalšie presné zásahy pridali Teuvo Teräväinen, Brett Pesce a Eric Haula, Nino Neiderreiter zaznamenal dve asistencie. Peter Mrázek chytil 17 z 19 striel súpera. Prekonali ho len Brock Nelson a Johnny Boychuk.Ryan Miller sa prvýkrát v sezóne postavil do bránky Anaheimu, zlikvidoval 26 striel a svoj tím priviedol k výhre v Columbuse 2:1. Ducks tak vyhrali štyri z prvých piatich stretnutí sezóny. Kapitán Ryan Getzlaf odohral v drese "káčerov" už svoj 989. zápas, čím sa dostal na čelo historickej tabuľky klubu a o jeden tak prekonal svojho bývalého spoluhráča Coreyho Perryho.Columbusu sa v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nedarí, keď vyhral len jeden duel zo štyroch.hneval sa tréner John Tortorella.Buffalo triumfovalo doma nad Floridou 3:2 po predĺžení a nájazdoch, keď ten rozhodujúci premenil Jack Eichel. Pre Sabres to bolo štvrté víťazstvo v piatom zápase a tretie domáce v sérii. Veľkú zásluhu na tom mal švédsky brankár Linus Ullmark, ktorý kryl 41 striel súpera. Buffalo mohlo vyhrať už v riadnom hracom čase, no Mike Hoffman vyrovnal jedenásť sekúnd pred koncom tretej tretiny na 2:2 a poslal duel do predĺženia." povedal Ullmark.