Detva Zvolenu stíhala, no o víťazovi rozhoduje počet gólov

HKM Zvolen - HC 07 Orin Detva 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)



Góly: 7. Kytnár (Michal Chovan, Obdržálek), 14. Handlovský (Vandas, Vandane), 31. Špirko (Ulrych), 47. Drgoň (Michal Chovan, Zuzin), 50. Špirko (Vandas, Handlovský), 57. Špirko (Handlovský) - 48. Gašpar (Puliš, Ščurko). Rozhodovali Baluška, P. Stano - J. Tvrdoň, Výleta, vylúčení 6:8, presilovky 2:0, v oslabení 1:0, 2618 divákov.



HKM Zvolen: Skapski - Drgoň, Ulrych, Vandane, Černook, Pöyhönen, Zeleňák, Růžička - Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek - Vandas, Špirko, Handlovský - P. Zuzin, Lušnák, Šišovský - Halama, Holovič, Petráš



HC 07 Orin Detva: Petrík - F. Fekiač, Sládok, Šimon, Matúš Chovan, Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ - Žilka, V. Fekiač, Ďaloga - Puliš, Magogin, Tibenský - Gašpar, Murček, Ščurko - Milý, P. Valent, M. Surový

Zvolen 18. septembra (TASR) - V úvodnej tretine sa stále niečo na ľade dialo, a to do takej miery, že sa časovo poriadne natiahla.V úvodnej tretine sa stále niečo na ľade dialo, a to do takej miery, že sa časovo poriadne natiahla. Padli v nej dva góly a mohli aj tri, keby ďalší gól domácich z hokejky Obdržálka po výzve hosťujúceho trénera rozhodca uznal. Na príčine bolo príliš veľa hráčov na ľade, Detvania sa však druhému gólu do svojej siete o 27 sekúnd neskôr predsa len neubránili.Skóre rušného regionálneho derby otvoril v 7. min Kytnár po šikovnom tečovaní strely Michala Chovana. V 14. min dorážka do vyprázdnenej bránky Handlovského v presilovke skončila opäť za chrbtom brankára Petríka, čo však hostí nezlomilo a keby v 15. min premenil Kuklev klasický samostatný nájazd, Detvania mohli držať so Zvolenčanmi krok.Asi si to aj uvedomovali a v druhej tretine o dosť pridali s úsilím streliť kontaktný gól. Veľmi blízko mal k nemu v presilovke Gašpar v 23. min, potom dostali možnosť na 69-sekundovú presilovku o dvoch hráčov navyše a v 27. min Tibenského nádejný teč brankár Skapski kryl.Zvolenčania si od 31. min mohli vychutnávať už trojgólové vedenie, v oslabení Ulrych vysunul Špirka a na jeho blafák Petrík nestačil poriadne zareagovať. Aj Halamova tutovka v 34. min prinútila Petríka k vážnemu zákroku, na druhej strane v 38. min Ščurko vo veľkej šanci len potvrdil, že Detva sa v zakončení trápila a na Skapskiho nedozrela.Na tomto fakte sa veľa nezmenilo, aj keď v tretej tretine padli v rozpätí 22 sekúnd dva góly. Najskôr Drgoň bez prípravy v 47. min prepálil v presilovke Petríka a vzápätí Gašpar strelil konečne aj detviansky gól. O víťazovi neboli pochybnosti v 50. min, keď spoluprácu s Vandasom presne zakončil Špirko. Korunu jednoznačnému výsledku nasadil v 57. min hetrikom Špirko.Andrej Podkonický, tréner Zvolena:Josef Turek, tréner Detvy:Rastislav Špirko, strelec troch gólov:Rastislav Gašpar, autor jediného gólu Detvy: