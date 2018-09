Nitra si hladko poradila s Popradom

Radoslav Macík z Popradu (vľavo) a Graeme McCormack z Nitry v zápase 3. kola hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HK Poprad 18. septembra 2018 v Nitre. Foto: TASR Foto: TASR

HK Nitra - HK Poprad 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 4. Blackwater (Slovák, Lantoši), 8. Lantoši (Blackwater, Čaládi), 30. Blackwater (Slovák, Lantoši), 55. McCormack (Blackwater, Slovák) - 9. Ťavoda (Karlsson). Rozhodovali: Novák, Fridrich - Valo, Šefčík, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1927 divákov



Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Morrison, Rais, Versteeg, Rácz, Pupák - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Richard, Buček - Mychan, Bortňák, B. Rapáč - Čaládi, Hrušík, Pätoprstý - Fominych



Poprad: Gračnar - Kozák, Fabian, D. Brejčák, Petran, Erving, Salija, Ťavoda, Karlsson - Svitana, Mlynarovič, Koyš - Zagrapan, Paukovček, Abdul - Takáč, Heizer, Václav - Matúš Paločko, Bjalončík, Macík



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. septembra (TASR) - Úvod stretnutia zachytili lepšie domáci. Corgoňov poslal už v 4. minúte do vedenia Blackwater po peknej súhre prvého útoku.Úvod stretnutia zachytili lepšie domáci. Corgoňov poslal už v 4. minúte do vedenia Blackwater po peknej súhre prvého útoku. Brankár Gračnar bol v prvej polovici tretiny obstrelovaný z každej strany. V 8. minúte inkasoval znovu, tentokrát sa presadil strelou spomedzi kruhov Lantoši - 2:0. Popradčania si zobrali oddychový čas, ktorý padol na úrodnú pôdu. V 9. minúte napriahol od modrej Ťavoda a prepálil Šimbocha - 2:1.V prvej desaťminútovke prostrednej tretiny sa hral hokej bez väčších šancí. Hrozbu priniesli iba dve nebezpečné strely domáceho Morrisona, ale bez gólového efektu. V 30. minúte tvrdo vypálil Blackwater, ale jeho strelu zastavilo brvno. Kanadského útočníka to však dlho nemrzelo.O pár sekúnd bol na konci peknej kombinácie a poslal Nitru do dvojgólového vedenia. Znížiť sa pokúšal v 31. minúte bývalý hráč Nitry, Macík, ale jeho strelu zastavila žŕdka.V 47. minúte bol blízko presného zásahu hosťujúci Zagrapan, ale Šimbochovi pomohla druhýkrát v zápase žŕdka. Kamzíci si nedokázali vytvoriť žiadny väčší tlak a čas hral s Nitrou. Definitívu zápasu dal v 55. minúte presnou strelou v presilovej hre McCormack, ktorému výrazne pomohli cloniaci hráči - 4:1. V 57. minúte mohol ešte pridať piaty gól Nitry Lantoši, ale puk z jeho hokejky sa pomaly dokĺzal iba do žrde.Antonín Stavjaňa, tréner Nitry:Roman Stantien, tréner Popradu: