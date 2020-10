Detvianske strojárne by privítali, keby v ich areáli bolo zriadené odberové miesto

Testovanie v menších kolektívoch

Interný COVID semafor

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Možnosť zriadiť štátne odberové miesto v rámci celoplošného testovania priamo v areáli PPS Group Detva by bola pre túto spoločnosť vítaná. V detvianskej strojárskej firme v súčasnosti pracuje 900 zamestnancov, ale o testovanie prejavili záujem aj viaceré menšie firmy, ktoré pôsobia v priemyselnom areáli spoločnosti.Ako pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ PPS Group Michal Sýkora, podľa aktuálnych informácií však nedosiahnu vládou požadovaných 4 000 odberov, ani keby prizvali ďalšie firmy z okolia.Strojárska firma si podľa slov riaditeľa nemôže dovoliť neistotu pri nástupe zamestnancov do práce po budúcom víkende.„Robíme kroky na zabezpečenie testovania pre tých, ktorí sa rozhodnú nezúčastniť na plošnom testovaní alebo sa ho nebudú môcť zúčastniť z objektívnych dôvodov. Chceme pritom využiť firemné informačné systémy a testovanie organizovať po menších pracovných kolektívoch,“ objasnil Sýkora s tým, že v testovaní majú oproti iným firmám náskok.„V našich priestoroch sa nám v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva podarilo pred niekoľkými týždňami úspešne zorganizovať súkromné pretestovanie niekoľkých stoviek zamestnancov počas dvoch pracovných dní. Aj na základe tohto pilotného testovania nás viacero firiem pôsobiacich v našom areáli požiadalo o zastrešenie testovania,“ dodal generálny riaditeľ s tým, že v stredu čakajú na definitívne podmienky, ako by sa mohli zapojiť a pomôcť úspechu operácie Spoločná zodpovednosť.Podľa vývoja situácie medzi pracovníkmi PPS Group a v celom regióne má firma nastavený interný COVID semafor, ktorý definuje konkrétne opatrenia v jednotlivých fázach vo vzťahu k zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, návštevám a podobne.„Naši zamestnanci a samotný zamestnávateľ rešpektujú hygienické nariadenia, niekedy aj preventívne a nad rámec opatrení požadovaných štátnymi autoritami. K testovaniu pristúpime tak, aby to malo zmysel, len v kontexte celoplošného testovania,“ doplnil Sýkora.Firma má viacerých zamestnancov v karanténe, čo sa snažia riešiť prostredníctvom home-office tam, kde to povaha práce pripúšťa.PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60-ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych klientov.