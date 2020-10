Irán začal stavať jadrové zariadenie v Natanze, ktoré v lete zachvátil požiar

Zničené boli aj prístroje

Inšpektori o stavbe vedia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Irán začal stavať jadrové zariadenie v Natanze, ktoré v júli po kybernetickej sabotáži zachvátil požiar a napáchal rozsiahle škody. Potvrdila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) aj satelitné snímky.Tie ukázali, že Irán vybudoval novú prístupovú cestu vedúcu k horám, kde pravdepodobne umiestni tunel, a momentálne zrejme realizuje výkopové práce.V Natanze, 260 kilometrov južne od Teheránu, je hlavné iránske zariadenie na obohacovanie uránu.Spomenutý júlový požiar poškodil novú dielňu určenú na montáž centrifúg, ktoré sú potrebné na výrobu obohateného uránu využiteľného pri výrobe paliva v reaktore aj materiálu pre jadrové zbrane. Poničil taktiež kontrolné a meracie prístroje. Rafael Grossi , generálny riaditeľ MAAE uviedol, že jej inšpektori o stavbe vedia. Povedal, že Irán predtým informoval inšpektorov MAAE, ktorí majú naďalej prístup k iránskym lokalitám."Začali s prácami, ale ešte to nie je dokončené. Je to dlhý proces," uviedol Grossi.