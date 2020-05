Deutsche Bank chce v šetrení pokračovať, pri redukcii nákladov pomôže práca z domu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká banka Deutsche Bank plánuje pokračovať v redukcii nákladov, pričom jej generálny riaditeľ Christian Sewing uviedol, že svoju rolu pri šetrení by mohla zohrať práca z domu.Šéf banky na výročnom valnom zhromaždení akcionárov uviedol, že Deutsche Bank smeruje k splneniu cieľa, ktorý ráta so znížením nákladov na 17 mld. eur v roku 2022 z vlaňajšej úrovne 21,5 mld. eur.Generálny riaditeľ dodal, že snaha adaptovať sa na podmienky pandémie prácou z domu ukazuje možnosť redukcie výdavkov na kancelárske priestory a cestovanie."Ak 60 percent zamestnancov po celom svete môže pracovať mimo svojich kancelárií a aj tak poskytovať našim klientom excelentné služby, tak si samozrejme musíme položiť otázku: Môžeme dať naším pracovníkom dodatočnú flexibilitu, aby pracovali z domu, ak chcú?" povedal Sewing. "Ak je to tak, potrebujeme tak veľa kancelárií v drahých centrách miest?" dodal. Deutsche Bank mala v závere minulého roka 88 tis. zamestnancov.