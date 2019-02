Deutsche Bank sa po troch rokoch strát vrátila v roku 2018 do zisku

Deutsche bank, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 1. februára (TASR) - Po troch rokoch strát zaznamenala najväčšia nemecká banka Deutsche Bank za rok 2018 návrat k zisku. Výsledky pomohol vylepšiť rozsiahly program redukcie nákladov. V rámci neho sa banke podarilo znížiť náklady za minulý rok o 5 % na 23,5 miliardy eur.Banka uviedla, že za rok 2018 zaznamenala čistý zisk 341 miliónov eur. Na porovnanie, v roku 2017 vykázala stratu 735 miliónov eur. To predstavovalo stratu tretí rok po sebe.Zisk pred zdanením dosiahol vlani 1,3 miliardy eur. To predstavuje rast o 8 %.Tržby klesli o 4 % na 25,3 miliardy eur, pod čo sa podľa Deutsche Bank podpísaliako ajvrátane novembrovej razie zo strany prokuratúry v centrále banky vo Frankfurte nad Mohanom.Za 4. kvartál Deutsche Bank oznámila čistú stratu 409 miliónov eur. To je o niečo horší výsledok, než očakávali analytici, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to ale výrazné zlepšenie.povedal riaditeľ banky Christian Sewing s odkazom na celoročné výsledky. Zároveň dodal, že najbližším cieľom jev roku 2019.V tomto roku plánuje banka ďalšie zníženie nákladov, a to na 21,8 miliardy eur oproti pôvodnému cieľu 22 miliárd eur, a počtu zamestnancovpod 90.000. Za minulý rok ich počet zredukovala na 91.700.