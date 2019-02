SaS chce umožniť voliť poštou v predstihu

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. februára (TASR) - Umožniť voľbu poštou v predstihu v rámci volieb do NR SR, komunálnych a krajských volieb, v prvom kole voľby prezidenta a v eurovoľbách. To je základný cieľ novely volebného zákona, s ktorou prichádza opozičná SaS. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na aktuálnej schôdzi.Liberáli tvrdia, že moderné občianstvo, odohrávajúce sa v čoraz globalizovanejšom svete, predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu. Týmto spôsobom chce teda SaS posilniť zastupiteľský princíp v modernej demokratickej spoločnosti, ako aj posilniť mieru volebnej účasti.V prípade volieb do NR SR, kde je voľba poštou zo zahraničia možná už v súčasnosti, novela odstraňuje podľa SaS absurdné ustanovenie, pri ktorom musí byť pri voľbe poštou obálka s volebnými listinami zasielaná ministerstvom voličovi do cudziny. A po vykonaní volebného aktu sa zasiela ministerstvu zásielka z cudziny. Podľa novely môže byť korešpondenčná adresa na Slovensku a zásielka môže byť odoslaná v predstihu z pošty na Slovensku. "" ozrejmil spolupredkladateľ Martin Klus.Stúpajúca tendencia záujmu o voľby do NR SR poštou zo zahraničia dáva podľa jeho slov tušiť, že sa tento návrh stretne s pozitívnou odozvou medzi mnohými občanmi Slovenskej republiky. Najmä tými, ktorí trvalo alebo prechodne žijú mimo územia SR, resp. sa vzhľadom na súkromné a služobné aktivity nenachádzajú na území Slovenska v deň konania volieb.SaS sa inšpirovala štúdiou Parlamentného inštitútu ", spracovanej na základe požiadavky Martin Klusa. V rámci nej sa zistilo, že inštitút predčasného hlasovania v určitej forme využíva až 83 percent krajín EÚ 28 + EFTA + USA + Kanada + Austrália. Korešpondenčné hlasovanie je z analyzovaných foriem predčasného hlasovania rozšírené v najväčšom podiele krajín. Z 35 skúmaných štátov ho v súčasnosti využíva takmer polovica (48 percent). Približne štvrtina krajín (26 percent) umožňuje odovzdať hlas v oboch formách predčasného hlasovania.