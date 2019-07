Na snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) - Nemecká Deutsche Bank uvažuje o tom, že zruší až pätinu pracovných miest v rámci svojej najrozsiahlejšej reštrukturalizácie za celé roky. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Najväčší nemecký finančný ústav pod vedením generálneho riaditeľa Christiana Sewinga tak môže zrušiť až 20.000 pracovných miest počas reštrukturalizácie, ktorú by mohol predstaviť už tento týždeň. Zatiaľ však nepadlo formálne rozhodnutie a tento počet sa ešte môže zmeniť."Deutsche Bank pracuje na opatreniach na urýchlenie svojej transformácie s cieľom zlepšiť udržateľnú ziskovosť," uviedla hovorkyňa.V máji Sewing na výročnom valnom zhromaždení akcionárov oznámil, že pracuje na "tvrdých" škrtoch po tom, ako v apríli stroskotali plány banky na fúziu s domácim konkurentom Commerzbank. Jeho predchádzajúci plán, ktorý predstavil krátko po tom, ako prevzal funkciu generálneho riaditeľa pred viac ako rokom, totiž nevyšiel a banke sa stále nedarí dosiahnuť "zdravú úroveň ziskovosti".Deutsche Bank mala na konci 1. štvrťroka 91.500 zamestnancov. Pred rokom, keď sa vedenia ujal Sewing, pre ňu pracovalo 95.400 ľudí.Banka by mala formálne oznámiť svoje plány najneskôr 8. júla, povedal jeden zo zdrojov.Rozsiahla reštrukturalizácia pravdepodobne najviac zasiahne divíziu investičného bankovníctva Deutsche Bank, najmä jej operácie v USA, ako aj obchodnú divíziu.Agentúra Reuters pritom v nedeľu (30. 6.) informovala, že banka chce do roku 2021 najať 300 ľudí na celom svete pre svoje oddelenie správy majetku. Odvolala sa pritom na Fabrizia Campelliho, šéfa globálnej divízie wealth managementu.Deutsche Bank plánuje zmeny aj v predstavenstve banky, pričom by z nej mohli odísť vedúci investičného bankovníctva Garth Ritchie, šéfka regulačného oddelenia Sylvia Matheratová a finančný riaditeľ James von Moltke. Sewing pravdepodobne prevezme formálny dohľad nad investičnou bankou v rámci predstavenstva.