E. Macron: EÚ by sa mala poučiť zo zlyhania svojich predstaviteľov

Brusel 1. júla (TASR) - Európska únia by sa mala poučiť zo "zlyhania" svojich vedúcich predstaviteľov, ktorí sa opäť nedokázali dohodnúť na tom, kto získa najvyššie funkcie v štruktúrach EÚ. Uviedol to v pondelok v Bruseli francúzsky prezident Emmanuel Macron po prerušení mimoriadneho summitu EÚ o obsadení vrcholných postov.Hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska Preben Aamann spresnil, že summit bol prerušený do utorka 11.00 h. Väčšina delegácií odletela do svojich domovských krajín, do Bruselu sa lídri vrátia už v utorok ráno.uviedol Macron pred novinármi. Podľa jeho slov by toto zlyhanie malo viesť k "hlbokým zmenám" v spôsobe fungovanie inštitúcií EÚ.Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila nádej, že lídrom Únie sa predsa len podarí dosiahnuť kompromis v otázke obsadenia vrcholných postov EÚ. Po 18-hodinových rokovaniach uviedla, žePoznamenala, že aj keď by bolo technicky možné prehlasovať veľké krajiny, nebolo by to rozumné.dodala nemecká kancelárka.