Deutsche Bank vníma brexit ako šancu pre EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 28. augusta (TASR) - Šéfka Deutsche Bank pre reguláciu a členka správnej rady Sylvie Matheratová varuje pred atomizáciou európskych finančných trhov v dôsledku brexitu. Vystúpenie Británie však vníma ako šancu pre zvyšok Európskej únie (EÚ).EÚ by podľa nej mala brexit vnímať ako šancu na odstránenie existujúcich bariér a pokračovanie v realizácii bankovej únie.Matheratová predpokladá, že status Londýna ako dominantného finančného centra EÚ sa zmení. Britská metropola síce zostane dôležitým finančným centrom, keďže zákazníci budú aj v budúcnosti profitovať z prístupu na britský kapitálový trh - rovnako ako to aj dnes robia z New Yorku, Singapuru alebo Hongkongu.Avšak prinajmenšom dve mestá - Frankfurt nad Mohanom a Paríž - budú hrať vďaka brexitu väčšiu úlohu, myslí si Matheratová.Matheratová tiež varovala pred tvrdým brexitom.