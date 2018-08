Poľský prezident navštívi USA, v Bielom dome sa stretne s Trumpom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 28. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda sa 18. septembra stretne v Bielom dome vo Washingtone s najvyšším predstaviteľom Spojených štátov, prezidentom Donaldom Trumpom. Predmetom ich rokovaní budú otázky bezpečnostnej politiky a hospodárskej spolupráce. Oficiálne zdroje vo Varšave potvrdili v utorok večer túto informáciu zo zámoria.Ako na tlačovej konferencii uviedol šéf kabinetu hlavy štátu Krzysztof Szczerski, obaja prezidenti majú v pláne aj rozhovor medzi štyrmi očami. Andrzej Duda zavíta aj do amerického Senátu a usporiada slávnostnú recepciu pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska.Podľa Szczerského slov by prezidenti mali hovoriť aj o geopolitických otázkach, o dvojstrannej poľsko-americkej vojenskej spolupráci, ako aj o spojeneckej spolupráci v oblasti regionálnej i globálnej bezpečnosti. V hospodárskej oblasti by sa mali zamerať na rozšírenie dvojstrannej spolupráce a na sféru energetiky.Za symbolický označil šéf kabinetu poľského prezidenta termín Dudovej cesty do zámoria, ktorá sa uskutoční krátko po schôdzke predstaviteľov strednej a východnej Európy v Bukurešti, ktorej cieľom je koordinácia hospodárskych záujmov.Poľská i americká strana v oznámení o návšteve nezabudli pripomenúť pravidelnosť bilaterálnych rokovaní na najvyššej úrovni. Historická návšteva Donalda Trumpa vo Varšave sa uskutočnila vlani v júli.