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15. júla 2026
Deväť členských štátov EÚ žiada zastavenie financovania MOV pre návrat Ruska do olympijského hnutia
Ministri športu deviatich krajín Európskej únie vyzvali eurokomisára pre šport Glenna Micallefa, aby Európska únia prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Dôvodom je rozhodnutie MOV zrušiť ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Ministri športu deviatich krajín Európskej únie vyzvali eurokomisára pre šport Glenna Micallefa, aby Európska únia prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Dôvodom je rozhodnutie MOV zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru napriek pokračujúcej vojne na Ukrajine.
Ministri športu deviatich členských štátov Európskej únie vyzvali eurokomisára pre šport Glenna Micallefa, aby zabezpečil, že organizácie konajúce v rozpore s hodnotami EÚ nebudú dostávať finančnú podporu z európskych fondov. Ako referuje web Politico, reagovali tak na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) z minulého týždňa zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru.
Otvorený list zverejnilo v utorok stále zastúpenie Švédska pri Európskej únii. Podpísali ho ministri zo Švédska, Estónska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Fínska a Dánska. Podľa nich sa situácia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nezmenila a Rusko naďalej vedie agresívnu vojnu proti susednej krajine.
Švédsky minister sociálnych vecí Jakob Forssmed uviedol, že programy financovania EÚ ani rámce spolupráce nemôžu byť nastavené spôsobom, ktorý by mohol prispieť k normalizácii ruskej agresie. Ministri zároveň upozornili, že ukrajinskí športovci naďalej nemajú rovnaké podmienky na prípravu na medzinárodné súťaže ako ich konkurenti.
MOV minulý týždeň podmienečne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru, ktorá platila od októbra 2023. Zdôvodnil to tým, že ruský výbor už nezahŕňa regionálne športové organizácie z okupovaných ukrajinských území. Signatári listu však tvrdia, že pokračujúca vojna je dostatočným dôvodom na zachovanie obmedzení voči ruským športovcom.
V liste sa tiež uvádza, že tvrdenia o oddelení športu od politiky sú v súčasnej situácii neudržateľné. Ministri zároveň vyzvali na zastavenie financovania zo strany EÚ aj pre organizácie World Aquatics a Medzinárodnú gymnastickú federáciu, ktoré už umožnili návrat ruských športovcov na svoje podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Deväť členských štátov EÚ žiada zastavenie financovania MOV pre návrat Ruska do olympijského hnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministri športu deviatich členských štátov Európskej únie vyzvali eurokomisára pre šport Glenna Micallefa, aby zabezpečil, že organizácie konajúce v rozpore s hodnotami EÚ nebudú dostávať finančnú podporu z európskych fondov. Ako referuje web Politico, reagovali tak na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) z minulého týždňa zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru.
Otvorený list zverejnilo v utorok stále zastúpenie Švédska pri Európskej únii. Podpísali ho ministri zo Švédska, Estónska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Fínska a Dánska. Podľa nich sa situácia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nezmenila a Rusko naďalej vedie agresívnu vojnu proti susednej krajine.
Švédsky minister sociálnych vecí Jakob Forssmed uviedol, že programy financovania EÚ ani rámce spolupráce nemôžu byť nastavené spôsobom, ktorý by mohol prispieť k normalizácii ruskej agresie. Ministri zároveň upozornili, že ukrajinskí športovci naďalej nemajú rovnaké podmienky na prípravu na medzinárodné súťaže ako ich konkurenti.
MOV minulý týždeň podmienečne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru, ktorá platila od októbra 2023. Zdôvodnil to tým, že ruský výbor už nezahŕňa regionálne športové organizácie z okupovaných ukrajinských území. Signatári listu však tvrdia, že pokračujúca vojna je dostatočným dôvodom na zachovanie obmedzení voči ruským športovcom.
V liste sa tiež uvádza, že tvrdenia o oddelení športu od politiky sú v súčasnej situácii neudržateľné. Ministri zároveň vyzvali na zastavenie financovania zo strany EÚ aj pre organizácie World Aquatics a Medzinárodnú gymnastickú federáciu, ktoré už umožnili návrat ruských športovcov na svoje podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Deväť členských štátov EÚ žiada zastavenie financovania MOV pre návrat Ruska do olympijského hnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
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