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Z mníšky sexi bohyňou! Dara Rolins prekvapuje odvážnym klipom Leto a odkazuje mužom: Máme vás prečítaných!
Raz je mníškou, o pár sekúnd neskôr zvodnou letnou divou. Popová ikona Dara Rolins opäť dokazuje, že sa nebojí prekvapiť. Nový singel a videoklip LETO prinášajú nielen tanečný hit so ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Raz je mníškou, o pár sekúnd neskôr zvodnou letnou divou.
Popová ikona Dara Rolins opäť dokazuje, že sa nebojí prekvapiť. Nový singel a videoklip LETO prinášajú nielen tanečný hit so svetovým zvukom, ale aj sebavedomý odkaz všetkým ženám, ktoré už prestali hrať podľa cudzích pravidiel. Po úspešných singloch z albumu Znova a zas prichádza skladba, ktorá je horúcim kandidátom na soundtrack tohto leta.
Dara Rolins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po desaťročiach na scéne udávajú tempo. Novinka LETO spája moderný pop, chytľavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena. Producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Cazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora. Text vznikol v spolupráci s Darinou Lenártovou, s ktorou Dara vytvorila ďalší silný ženský príbeh.
"So Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenártovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba," prezradila Dara Rolins.
Ešte väčšie prekvapenie prináša videoklip. Dara v ňom počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko podôb – od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu. Nie je to náhoda. Každá z postáv symbolizuje inú stránku ženskej osobnosti.
"Vedela som, že chcem tanečný letný klip plný energie. S Nikou Lehotskou sme pripravili choreografie pre dievčatá z jej tanečnej školy Neytiri. a spolu so stylistou Lenkou Škodovou sme začali stavať celý vizuálny koncept. Chceli sme ukázať, že ženy nie sú len jedna tvár. Vieme byť jemné, silné, sexi, pokojné, divoké aj sväté. Preto sa v klipe objavia aj mníšky. Je to metafora toho, že nás netreba podceňovať. Muži, ktorí si myslia, že nás prekabátia svojimi hrami, sú na omyle. Máme ich dávno prečítaných a vieme, kedy povedať dosť," vysvetľuje speváčka.
Réžiu videoklipu zverila Dara Patrikovi Taricsovi a Richardovi Zimmermannovi. Hoci ide pre Patrika Taricsa o prvý oficiálny videoklip, Dara neváhala staviť práve na neho. Spolupracovali už pri viacerých backstage videách z veľkých eventov vrátane koncertu Dara doma a ich spolupráca prirodzene prerástla do väčšieho projektu.
"Rada dávam príležitosť novým talentovaným ľuďom. Patrik ma počas našich predchádzajúcich spoluprác presvedčil, že má výnimočný cit pre obraz a detail. Verila som mu a dnes viem, že to bolo správne rozhodnutie. Okamžite zapadol do nášho tímu a výsledkom je klip, ktorý podľa mňa krásne podčiarkol energiu celej skladby aj talent všetkých, ktorí sa na ňom podieľali," neskrýva radosť Dara.
Sám režisér priznáva, že spolupráca s Darou bola pre neho veľkou skúsenosťou.
"Je to náš prvý videoklip. Doteraz sme spolupracovali najmä na obsahu pre Darine sociálne siete, teraz sme sa posunuli do úplne novej polohy. Dara presne vie, čo chce a ako má výsledok vyzerať, no zároveň dokáže počúvať nápady ostatných. To je pre režiséra obrovská výhoda a zároveň dôkaz jej profesionality," prezradil Patrik Tarics.
O fotografie k novinke sa postaral Lukáš Kimlička, ktorý s Darou spolupracuje dlhé roky.
"S Darou sa mi pracuje fantasticky. Je neuveriteľná profesionálka, čo povie, to platí. Vždy všetko funguje presne tak, ako má. Navyše mi absolútne dôveruje a necháva mi priestor na kreativitu. Myslím si, že práve vzájomná dôvera je dôvod, prečo nám to spolu už toľké roky funguje," hovorí Lukáš Kimlička, ktorý aj tentokrát vytvoril fotky ku klipu.
Na skladbe LETO sa podieľal medzinárodný tím. Produkciu zabezpečili Serban Cazan a Lucian Nagy, topline vytvorila Morgan Connie Smith, text napísali Dara Rolins a Darina Lenártová, vokály doplnili Laris Diam a Morgan Connie Smith, o mix a mastering sa postarali Serban Cazan a Darius Dragoi. Nahrávanie prebehlo pod dohľadom zvukového inžiniera Daniela Hádla.
Novinka LETO je dôkazom, že Dara Rolins ani po desaťročiach na hudobnej scéne nestráca schopnosť prichádzať s moderným zvukom, silnými témami a vizuálmi, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Leto podľa nej nie je len ročným obdobím, ale aj symbolom slobody, sebavedomia a odvahy povedať nahlas, že každá žena si zaslúži vzťah, v ktorom nemusí zachraňovať niekoho iného, ale môže byť sama sebou.
Facebook: https://www.facebook.com/DaraRolinsOfficial/?locale=sk_SK
Instagram https://www.instagram.com/dararolins_vermi/?hl=sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z mníšky sexi bohyňou! Dara Rolins prekvapuje odvážnym klipom Leto a odkazuje mužom: Máme vás prečítaných! © SITA Všetky práva vyhradené.
Popová ikona Dara Rolins opäť dokazuje, že sa nebojí prekvapiť. Nový singel a videoklip LETO prinášajú nielen tanečný hit so svetovým zvukom, ale aj sebavedomý odkaz všetkým ženám, ktoré už prestali hrať podľa cudzích pravidiel. Po úspešných singloch z albumu Znova a zas prichádza skladba, ktorá je horúcim kandidátom na soundtrack tohto leta.
Dara Rolins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po desaťročiach na scéne udávajú tempo. Novinka LETO spája moderný pop, chytľavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena. Producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Cazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora. Text vznikol v spolupráci s Darinou Lenártovou, s ktorou Dara vytvorila ďalší silný ženský príbeh.
"So Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenártovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba," prezradila Dara Rolins.
Ešte väčšie prekvapenie prináša videoklip. Dara v ňom počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko podôb – od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu. Nie je to náhoda. Každá z postáv symbolizuje inú stránku ženskej osobnosti.
"Vedela som, že chcem tanečný letný klip plný energie. S Nikou Lehotskou sme pripravili choreografie pre dievčatá z jej tanečnej školy Neytiri. a spolu so stylistou Lenkou Škodovou sme začali stavať celý vizuálny koncept. Chceli sme ukázať, že ženy nie sú len jedna tvár. Vieme byť jemné, silné, sexi, pokojné, divoké aj sväté. Preto sa v klipe objavia aj mníšky. Je to metafora toho, že nás netreba podceňovať. Muži, ktorí si myslia, že nás prekabátia svojimi hrami, sú na omyle. Máme ich dávno prečítaných a vieme, kedy povedať dosť," vysvetľuje speváčka.
Réžiu videoklipu zverila Dara Patrikovi Taricsovi a Richardovi Zimmermannovi. Hoci ide pre Patrika Taricsa o prvý oficiálny videoklip, Dara neváhala staviť práve na neho. Spolupracovali už pri viacerých backstage videách z veľkých eventov vrátane koncertu Dara doma a ich spolupráca prirodzene prerástla do väčšieho projektu.
"Rada dávam príležitosť novým talentovaným ľuďom. Patrik ma počas našich predchádzajúcich spoluprác presvedčil, že má výnimočný cit pre obraz a detail. Verila som mu a dnes viem, že to bolo správne rozhodnutie. Okamžite zapadol do nášho tímu a výsledkom je klip, ktorý podľa mňa krásne podčiarkol energiu celej skladby aj talent všetkých, ktorí sa na ňom podieľali," neskrýva radosť Dara.
Sám režisér priznáva, že spolupráca s Darou bola pre neho veľkou skúsenosťou.
"Je to náš prvý videoklip. Doteraz sme spolupracovali najmä na obsahu pre Darine sociálne siete, teraz sme sa posunuli do úplne novej polohy. Dara presne vie, čo chce a ako má výsledok vyzerať, no zároveň dokáže počúvať nápady ostatných. To je pre režiséra obrovská výhoda a zároveň dôkaz jej profesionality," prezradil Patrik Tarics.
O fotografie k novinke sa postaral Lukáš Kimlička, ktorý s Darou spolupracuje dlhé roky.
"S Darou sa mi pracuje fantasticky. Je neuveriteľná profesionálka, čo povie, to platí. Vždy všetko funguje presne tak, ako má. Navyše mi absolútne dôveruje a necháva mi priestor na kreativitu. Myslím si, že práve vzájomná dôvera je dôvod, prečo nám to spolu už toľké roky funguje," hovorí Lukáš Kimlička, ktorý aj tentokrát vytvoril fotky ku klipu.
Na skladbe LETO sa podieľal medzinárodný tím. Produkciu zabezpečili Serban Cazan a Lucian Nagy, topline vytvorila Morgan Connie Smith, text napísali Dara Rolins a Darina Lenártová, vokály doplnili Laris Diam a Morgan Connie Smith, o mix a mastering sa postarali Serban Cazan a Darius Dragoi. Nahrávanie prebehlo pod dohľadom zvukového inžiniera Daniela Hádla.
Novinka LETO je dôkazom, že Dara Rolins ani po desaťročiach na hudobnej scéne nestráca schopnosť prichádzať s moderným zvukom, silnými témami a vizuálmi, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Leto podľa nej nie je len ročným obdobím, ale aj symbolom slobody, sebavedomia a odvahy povedať nahlas, že každá žena si zaslúži vzťah, v ktorom nemusí zachraňovať niekoho iného, ale môže byť sama sebou.
Facebook: https://www.facebook.com/DaraRolinsOfficial/?locale=sk_SK
Instagram https://www.instagram.com/dararolins_vermi/?hl=sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z mníšky sexi bohyňou! Dara Rolins prekvapuje odvážnym klipom Leto a odkazuje mužom: Máme vás prečítaných! © SITA Všetky práva vyhradené.
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