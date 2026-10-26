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26. októbra 2026
Deväťdesiattriročná Japonka prekabátila podvodníka, polícia ho chytila priamo pri čine
Seniorka predstierala, že uverila falošnému policajtovi. Kým si prišiel po jej bankomatovú kartu, doma už čakali skutoční policajti. Deväťdesiattriročná žena na západe
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26.10.2026 (SITA.sk) - Seniorka predstierala, že uverila falošnému policajtovi. Kým si prišiel po jej bankomatovú kartu, doma už čakali skutoční policajti.
Žena z prefektúry Šiga dostávala minulú stredu a štvrtok telefonáty od muža, ktorý sa vydával za policajta. Tvrdil jej, že z bankového účtu niekto neoprávnene vybral peniaze, a žiadal, aby odovzdala bankovú kartu mužovi, ktorý ju príde navštíviť v mene polície.
Seniorka však poňala podozrenie, poradila sa so synom a kontaktovala skutočnú políciu. Namiesto odovzdania karty potom pokračovala v hre a čakala na príchod podvodníka.
„Rodina nás kontaktovala v stredu večer a stihli sme dostať policajtov do jej domu ešte pred jeho príchodom,“ uviedol miestny policajný predstaviteľ.
Keď sa vo štvrtok pri dverách objavil 47-ročný muž, policajti ho okamžite zadržali. „Je vo veľmi dobrom zdravotnom stave a vie sa výborne vyjadrovať,“ povedal policajt o seniorke a vyzval starších ľudí, aby sa pri podozrivých telefonátoch vždy poradili s rodinou.
Japonsko má po Monaku druhú najstaršiu populáciu na svete. Podvodníci vlani pripravili obete približne o 325,7 miliardy jenov, teda asi dve miliardy dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Deväťdesiattriročná Japonka prekabátila podvodníka, polícia ho chytila priamo pri čine © SITA Všetky práva vyhradené.
Deväťdesiattriročná žena na západe Japonska prekabátila podozrivého podvodníka, keď predstierala, že naletela na jeho príbeh, a pomohla polícii zadržať ho priamo vo svojom dome.
Žena z prefektúry Šiga dostávala minulú stredu a štvrtok telefonáty od muža, ktorý sa vydával za policajta. Tvrdil jej, že z bankového účtu niekto neoprávnene vybral peniaze, a žiadal, aby odovzdala bankovú kartu mužovi, ktorý ju príde navštíviť v mene polície.
Nedala sa obalamutiť
Seniorka však poňala podozrenie, poradila sa so synom a kontaktovala skutočnú políciu. Namiesto odovzdania karty potom pokračovala v hre a čakala na príchod podvodníka.
„Rodina nás kontaktovala v stredu večer a stihli sme dostať policajtov do jej domu ešte pred jeho príchodom,“ uviedol miestny policajný predstaviteľ.
Obrovské podvody
Keď sa vo štvrtok pri dverách objavil 47-ročný muž, policajti ho okamžite zadržali. „Je vo veľmi dobrom zdravotnom stave a vie sa výborne vyjadrovať,“ povedal policajt o seniorke a vyzval starších ľudí, aby sa pri podozrivých telefonátoch vždy poradili s rodinou.
Japonsko má po Monaku druhú najstaršiu populáciu na svete. Podvodníci vlani pripravili obete približne o 325,7 miliardy jenov, teda asi dve miliardy dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Deväťdesiattriročná Japonka prekabátila podvodníka, polícia ho chytila priamo pri čine © SITA Všetky práva vyhradené.
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