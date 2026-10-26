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26. októbra 2026

Kanada a EÚ chcú na samite v Montreale posilniť spoluprácu v čase napätých vzťahov s USA


Tagy: európsko-kanadské vzťahy Samit

Snaha o prehĺbenie vzťahov medzi Ottawou a Bruselom poukázala na zmeny v geopolitickej situácii, ktoré vyvolali kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Predstavitelia Kanady a Európskej únie sa tento ...



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gettyimages 508375254 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Snaha o prehĺbenie vzťahov medzi Ottawou a Bruselom poukázala na zmeny v geopolitickej situácii, ktoré vyvolali kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Predstavitelia Kanady a Európskej únie sa tento týždeň stretnú v Montreale na samite, ktorého cieľom je posilniť ich partnerstvo v čase, keď obe strany čelia napätiu vo vzťahoch so Spojenými štátmi.

„Európa a Kanada sú spoločne silnejšie,“ vyhlásil minulý mesiac kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom. Vyjadril sa tak, keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová naznačila, že Kanada by sa mohla stať „pridruženým členom“ 27-členného bloku.

Ottawa a Brusel sa počas dvojdňového stretnutia v Montreale pokúsia dohodnúť na konkrétnych krokoch, ktoré povedú k prehĺbeniu spolupráce v oblastiach, ako sú obrana, umelá inteligencia a kritické nerastné suroviny.

Snaha o prehĺbenie vzťahov medzi Kanadou a Európskou úniou poukázala na zmeny v geopolitickej situácii, ktoré vyvolali kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kanada, ktorú zasiahli americké clá, hľadá nové hospodárske príležitosti v zámorí, aby znížila svoju závislosť od Spojených štátov. Carney považuje EÚ za prirodzeného partnera a s humorom poznamenal, že jeho krajina je „najeurópskejšou spomedzi neeurópskych krajín“.

Aj Únia, ktorá opakovane čelí posmeškom zo strany Trumpa a jeho najbližších politických spojencov v USA, hľadá spoľahlivých partnerov vo svete, ktorému dominujú Čína a Spojené štáty. Blok už umožnil Kanade zapojiť sa do svojej aliancie pre obstarávanie v oblasti obrany a pozval Carneyho spolu s ďalšími kanadskými predstaviteľmi na kľúčové stretnutia EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Kanada a EÚ chcú na samite v Montreale posilniť spoluprácu v čase napätých vzťahov s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európsko-kanadské vzťahy Samit
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