Developer CRESCO REAL ESTATE plánuje v tomto roku spustiť predaj takmer 1 000 bytov

8.2.2021 (Webnoviny.sk) -"V poslednom období sa vďaka odolnosti voči výkyvom na trhu prvýkrát stáva rezidenčný sektor atraktívnejším ako ten komerčný. Záujem o novostavby je stále veľmi silný. V tomto roku plánujeme spustiť predaj takmer tisíc bytov (965) v našom najväčšom projekte Slnečnice. Vlani sa povoľovacie procesy spomalili aj pre pandémiu koronavírusu, počas prvej vlny sme pocítili výpadky pracovníkov pre karantény. Veríme, že v tomto roku sa situácia aj vďaka vakcinácii zlepší," hovoríTrend potvrdila aj aktuálna analýza spoločnosti BENCONT – aj keď ponuka bytov v novostavbách nie je na historických minimách z roku 2019, koncom roka 2020 sa opäť znížila vďaka zvýšenému záujmu o bývanie. V Bratislave sa v poslednom kvartáli minulého roka predalo až 787 bytov v novostavbách. Podľa Bencontu je aktuálne na trhu voľných 2 523 bytov v novostavbách. Najväčší dopyt je po dvojizbových bytoch, v poslednom vlaňajšom kvartáli tvorili až 47 % predaného podielu."Môžem potvrdiť, že posledný štvrťrok vlaňajška bol u nás najsilnejší v roku. Záujem o nové bývanie neutlmil ani lockdown či sviatky. V štvrtom kvartáli sme predali tretinu z celoročného predaja," prezrádzaCeny bytov nemajú dôvod klesnúť – rast stavebných nákladov a nízky počet voľných novostavieb budú ceny ešte zvyšovať: "Dopyt po novostavbách podporujú aktuálne aj hypotéky s úrokmi na historických minimách pod 1 %," dopĺňa Michal Pauer.Podľaje enormný záujem o nehnuteľnosti aj hypotéky nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe: "V posledných rokoch sme v celej Európe zaznamenali rast životnej úrovne obyvateľov, z ktorej čerpajú aj počas koronakrízy. A investícia do nehnuteľností je atraktívna aj teraz – v uplynulom desaťročí sa ukázala totiž ako jedna z najvýnosnejších foriem investície, čo sa nezmení ani po pandémii."V Slnečniciach je aktuálne dokončených vyše 3 100 bytov a domov, vo výstavbe je ďalších 760 bytov a v štádiu prípravy viac ako 5 700 bytov.Počas prvej vlny pandémie na jar 2020 sa za sprísnených hygienických opatrení pracovalo na stavbách CRESCO REAL ESTATE v 80 % režime. Predajné miesta museli byť zatvorené, developer však predaj presunul do online prostredia.Koncom februára 2020, teda tesne pred prvým lockdownom, developer spustil predaj novej etapy pod názvom Slnečnice. "Napriek výnimočnej situácii sa za necelých šesť mesiacov predalo v prvom objekte tohto projektu 35 % bytov," dodáva Michal Pauer. Projekt POP, ktorý je určený predovšetkým pre aktívnych ľudí a mladé rodiny, ktorí hľadajú dostupné bývanie, na trh postupne prinesie 360 nových bytov. V prvej polovici tohto roka plánuje developer spustiť do predaja v poradí už druhý objekt.Dlhodobo poddimenzovaný trh novostavieb oživil developer CRESCO REAL ESTATE aktuálne ďalšou ponukou predaja poslednej etapy v najatraktívnejšej časti Slnečníc v zóne Viladomy. V poradí štvrtý z piatich objektov prémiovej značkyprinesie na trh celkovo 107 nových bytov.Pre zatiaľ nerozhodnutých záujemcov o bývanie developer pripravil na webstránke Slnečnice.sk samostatnú sekciu s odpoveďami na najčastejšie otázky ľudí o kúpe bývania.