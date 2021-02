Poľsko a pobaltské štáty uľahčia Slovákom cestovanie, zavádzajú výnimky pre očkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe na územie Poľska hromadnou dopravou, teda vlakom, autobusom či lietadlom, sa môžu cestujúci vyhnúť povinnej izolácii absolvovaním testu na COVID-19 . Výnimku však už majú aj zaočkovaní proti tomuto ochoreniu.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) SaS ). Dodal, že v prípade vstupu do Poľska osobným autom v počte do päť osôb, nie je potrebné mať pri sebe negatívny test na COVID-19 ani absolvovať karanténu Cestujúci do Estónska, Lotyšska či Litvy nemusia po príchode do krajín podstúpiť povinnú karanténu, ak predložia potvrdenie – v angličtine alebo tamojších úradných jazykoch o tom, že prekonali COVID-19 alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní oboch dávok očkovania proti koronavírusu.„Predpokladám, že takýto postup súvisí jednak s desiatkami tisíc zaočkovaných už aj druhou dávkou vakcíny, ale aj snahou pozitívne motivovať tých, ktorí nad touto možnosťou váhajú, hoci im je k dispozícii – napríklad zdravotníci a ošetrovatelia,“ uzavrel Klus.