Developer JTRE opäť láme výškový rekord. Hlási najvyšší počet predaných bytov v prvom polroku

2.9.2024 (SITA.sk) -"Po dvoch rokoch stagnácie a útlmu na trhu rezidenčných nehnuteľností sme s príchodom tohto roka cítili náznaky oživenia. Či už ide o návrat zákazníkov aktívne hľadajúcich svoje vlastné bývanie alebo nové investičné príležitosti do budúcich rokov. O opätovnom naštartovaní trhu nás utvrdili predajné čísla a dosiahnuté výsledky v prvom polroku tohto roka," hovorí Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností.Od začiatku roka eviduje BuiltMind cez svoj systém celkovo 874 predaných bytov v novostavbách. Projekt Downtown Yards sa podľa zverejnených výsledkov stal najžiadanejším projektom zo strany kupujúcich. So 159 predanými bytmi dosiahol za prvý polrok takmer pätinový podiel predaja na rezidenčnom trhu novostavieb v Bratislave."Spojenie zotavujúceho sa segmentu s výnimočným projektom môže pre mnohých znamenať sľubnú investičnú príležitosť," hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE a dodáva, že kúpa novostavby v Bratislave na začiatku výstavby, od overeného developera vo výbornej lokalite, je rozhodnutím pre dobré bývanie s istou návratnosťou.Projekt Downtown Yards, s prívlastkom "High Fashion of Living", predstavila spoločnosť JTRE verejnosti v decembri 2023. Zelená udržateľná mestská štvrť s vyváženým mixom bývania, práce, oddychu, vybavenosti a verejných priestorov ponúka nielen prémiové rodinné bývanie v 656 rezidenciách, ale aj rozmanité kancelárie a obchodné priestory, dostatok parkovacích miest a najmä viac ako 6000 m² zelene."Výborné predajné výsledky v projekte Downtown Yards dosahujeme vďaka kombinácii atraktívnych uvádzacích zvýhodnených cien, vysokého materiálového a technologického štandardu bytov a množstva pridaných hodnôt a benefitov, ktoré projekt svojim obyvateľom prinesie. Úspešný predpredaj je odmenou za množstvo práce celého tímu, ktorý sa na príprave projektu pred uvedením na trh podieľal a zároveň je to dosiahnutie míľnika pre vstup externej financujúcej banky do nášho projektu, ktorá sa okrem našej značky JTRE stane taktiež jeho garantom," dopĺňa Ivan Bratko.V prvom kvartáli 2024 pokračoval podľa BuiltMind úspešný predaj väčších bytov, preto projekt Downtown Yards, ktorý ponúka klientom viac životného priestoru, u kupujúcich zabodoval."U nás môžu nájsť klienti dispozične premyslené štvorizbové byty s výmerou 110 štvorcových metrov, ale aj 130 a 160 so zázemím. Rovnako to majú Londýnske nehnuteľnosti, ktorými sme sa nechali inšpirovať. Samozrejme, menšie metráže znamenajú nižšiu cenu, ktorá môže byť lákavá pre kupujúcich, ale to ide ruka v ruke s komfortom, a ten si naša cieľová skupina nechce znižovať," približuje koncept Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE.Úspešný predaj bytov v prvých dvoch kvartáloch naznačuje, že tento rok bude v znamení pozvoľného rastu, ktorý by sa už v roku 2025 mohol opäť dostať na dvojcifernú úroveň. Podľa zistení BuiltMind celková ponuka novostavieb v hlavnom meste síce rastie, ale ani takýto rast nestíha uspokojiť dopyt, ktorý je vyšší približne o štvrtinu. Dáta hovoria, že výrazne rástla aj cena predaných bytov, a to o 7,2 percenta."Najmä novostavby v centre Bratislavy dokázali držať svoju cenu na pomerne stabilnej úrovni aj v čase zvýšenia úrokových sadzieb," potvrdzuje zistenia BuiltMind Peter Píš.Ďalší projekt, ktorý pomohol JTRE obsadiť prvú priečku, bol komunitný projekt Ovocné sady Trnávka, kde sa predalo za šesť mesiacov 22 bytov. V tejto štatistike ešte nie je zahrnutý predaj celej jednej budovy obľúbeného projektu, ktorý odkúpila poisťovňa Kooperativa, a nadobudnutými 102 bytmi posilnila svoje postavenie významného poskytovateľa nájomného bývania na Slovensku.Spoločnosť BuiltMind očakáva, že bratislavský trh bude z hľadiska počtu predaných jednotiek ešte rásť. "Po letnom útlme očakávame ďalší rast a prekročenie hranice 550 predajov už v závere roka 2024 s vyhliadkou rastu nad úroveň 700 predajov v priebehu roka 2025," uvádza Martin Decký, CEO spoločnosti BuiltMind.