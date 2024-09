Rusko vypustilo na Kyjev záplavu dronov a riadených a balistických rakiet

Jermak: Na všetko bude odpoveď

Výbuch sa ozval aj v Charkove

2.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské letectvo v pondelok skoro ráno uviedlo, že čelí záplave vypustených ruských bezpilotných lietadiel, ako aj okrídlených a balistických rakiet na Kyjev a možno aj ďalšie mestá.Ukrajinskou metropolou v pondelok v skorých ranných hodinách otriaslo niekoľko sérií výbuchov, ktoré poslali obyvateľov do krytov.Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že pohotovostné služby boli privolané do kyjevských štvrtí Holosijivskyj aj Solomianskyj a jednu osobu údajne zranili padajúce trosky v okrese Ševčenkivskyj.„Na všetko bude odpoveď. Nepriateľ to pocíti,“ napísal po útoku na svojej stránke na Telegrame šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko vypálilo niekoľko druhov riadených striel sprevádzaných odpálením balistických rakiet a vypustilo tiež niekoľko bezpilotných lietadiel namierených na Kyjev. Výbuch sa ozval aj v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, uvádzajú ukrajinské médiá.Paľba prichádza deň po tom, čo ruská armáda oznámila, že zachytila ​​a zničila 158 ukrajinských bezpilotných lietadiel zameraných na viaceré ruské oblasti v rámci jedného z najväčších útokov vojny, ktorá zúri už dva a pol roka.