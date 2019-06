Developer JTRE začal stavať svoj prvý londýnsky projekt

TRIPTYCH BANKSIDE Foto: JTRE Foto: JTRE

Bratislava/Londýn 24. júna (OTS! - Slovenská developerská a investičná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou JTRE (J&T REAL ESTATE) začala s výstavbou svojho prvého projektu v Londýne. V spolupráci s miestnym developerom Sons & Co. realizuje komplex TRIPTYCH BANKSIDE v centrálnej štvrti South Bank.Triptych Bankside situovaný na prestížnej adrese 185 Park Street tvoria tri veže: 15- a 19-podlažné rezidenčné a 10-podlažná administratívna. Projekt ponúka 169 bytov, viac ako 5 600 m2 kancelárií na prenájom a 1350 m2 obchodných priestorov. Ďalších 1 350 m2 bude k dispozícii na kultúrne podujatia. Dokončenie jednotlivých objektov je plánované v rokoch 2021 – 2022, pričom celková komerčná hodnota projektu je viac ako 400 miliónov libier.Triptych Bankside navrhnutý renomovanými londýnskymi architektmi SQUIRE & PARTNERS sa nachádza v pešej dostupnosti svetoznámych pamiatok a atrakcií ako galéria moderného umenia Tate Modern, divadlo Shakespeare’s Globe Theatre alebo obľúbený trh Borough Market. Cez most Millennium Bridge je to len na skok do finančného centra City of London alebo ku katedrále St. Paul’s. V panoráme Londýna sa bude projekt vynímať zvlnenými organickými fasádami. K vybaveniu pre obyvateľov a nájomcov patria terasy s výhľadom na mesto, 24-hodinová recepcia, súkromný salónik, hracia miestnosť, telocvičňa s wellnessom, súkromná kinosála či spoločné záhrady a 46 parkovacích miest. So začiatkom výstavby bol spustený aj predaj bytov a prenájom komerčných priestorov.“ uviedol výkonný riaditeľ JTRE“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Sons & Co.Pozemok s právoplatným stavebným povolením kúpila spoločnosť JTRE v lete minulého roka od klientskeho fondu DV4 spoločnosti Delancey ako tzv. „brownfield“. V areáli pôvodne sídlila energetická spoločnosť National Grid, ktorej objekty boli pred začiatkom výstavby asanované.