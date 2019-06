J. Hunt vyzval Johnsona, aby sa vyjadril k hádke so svojou priateľkou

Na archívnej combosnímke vpravo Boris Johnson a vľavo Jeremy Hunt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt a uchádzač o post nového lídra Konzervatívnej strany vyzýva svojho protikandidáta Borisa Johnsona, aby sa vyjadril k minulotýždňovému policajnému zásahu v jeho byte. Polícia vtedy prišla na podnet susedov, ktorí počuli z bytu hlasnú hádku medzi Johnsonom a jeho partnerkou. Informovala o tom agentúra AP.Boris Johnson na regionálnej konferencii Konzervatívnej strany opakovane odmietol komentovať správy o ostrej výmene názorov medzi ním a jeho partnerkou Carrie Symondsovou.Hunt a Johnson minulý týždeň postúpili do záverečnej fázy voľby, v ktorej bude o budúcom lídrovi formou korešpondenčného hlasovania rozhodovať približne 160.000 členov Konzervatívnej strany. Víťaz hlasovania sa následne stane aj novým britským premiérom.Jeremy Hunt v pondelňajšom vydaní denníka Times of London vyzval svojho súpera Borisa Johnsona, aby sa zúčastnil na televíznych debatách. Podľa Hunta by si mal Johnson získať dôveru verejnosti ešte skôr, než začne približne 160.000 členov Konzervatívnej strany hlasovať o novom straníckom lídrovi.Hunt uviedol, že on sám sa zúčastní na televíznej debate v utorok a Johnsonovi odkázal:Obaja kandidáti sa v najbližších týždňoch predstavia členom svojej strany na sérii volebných zhromaždení po celej krajine. Straníci dostanú hlasovacie lístky medzi 6.-8. júlom, ktoré budú musieť zaslať poštou do 21. júla. Deň na to sa začne sčítavanie hlasov. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už 23. júla.