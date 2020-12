Developer predložil návrh na Nový Istropolis, cena projektu má byť približne 200 miliónov eur

Prvá fáza do roku 2025

Adept na Národné kultúrne a kongresové centrum

3.12.2020 - Developer predložil na ministerstvo životného prostredia zámer na výstavbu projektu Nový Istropolis na Trnavskom Mýte v Bratislave za približne 200 miliónov eur.Vyplýva to z oznámenia v Informačnom systéme EIA/SEA."Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku viacúčelového súboru pozostávajúceho z kultúrno-spoločenského centra, dvoch obytných budov, troch administratívnych budov a kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu celej stavby," uvádza sa v zámere s tým, že neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko exponované verejné priestranstvá.Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2022, termín ukončenia prvej fázy rok 2025 a druhej fázy rok 2026.Vlastníkom budovy Istropolisu a prislúchajúcich objektov je spoločnosť Immocap, ktorá chce objekt na Trnavskom mýte zmeniť na nové centrum so zeleňou a verejnými priestormi. Nový Istropolis má mať multifunkčnú sálu, v ktorej bude možné organizovať rôzne typy podujatí naraz. Nové kultúrno-spoločenské centrum by malo mať kapacitu 3-tisíc miest na sedenie a 5-tisíc miest v kombinácii sedenie a státie.K zachovaniu kultúrno-spoločenskej funkcie v priestore Istropolisu sa developer zaviazal už pri akvizícii v roku 2017 a k súčasnému zámeru dospel po analýzach a konzultáciách s organizátormi kultúrno-spoločenských podujatí, realizácii štúdií a auditov, návšteve referenčných projektov v zahraničí a uskutočnení medzinárodnej architektonickej súťaž. Nový Istropolis je jedným z adeptov na nové Národné kultúrne a kongresové centrum.