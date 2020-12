Rokovania o brexite sú údajne blízko dohody

Pretrvávali nezhody v troch oblastiach

Hrozí poškodenie ekonomiky oboch strán

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - V rokovaniach o brexite pribúdajú signály o blížiacej sa dohode. Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney vo štvrtok vyhlásil, že finálny dokument by mohol byť pripravený v najbližších dňoch.Britský verejnoprávny vysielateľ BBC predtým citoval zdroje oboznámené so stavom rokovaní, podľa ktorých možno uzavretie dohody očakávať už v piatok.Veľká Británia formálne opustila Európsku úniu 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť spomenutú obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra.Koncom novembra predstavitelia Európskej komisie (EK) uviedli, že dohoda o brexite je pripravená na 95 percent. Podľa interného dokumentu EK ale stále pretrvávali nezhody v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu. Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.Z nedávnej štúdie inštitútu UK in a changing Europe, zameraného na vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, vyplynulo, že brexit bez dohody môže byť pre britskú ekonomiku z dlhodobého hľadiska až trikrát nákladnejší ako prepuknutie koronavírusu.