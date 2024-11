Developerská spoločnosť KLM Real Estate investovala 1,2 milióna eur do infraštruktúry v Šali

28.11.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť KLM Real Estate začala pripravovať OC KLOKAN v Šali ešte v roku 2019 a je to tak jedna z najdlhšie trvajúcich investícií z pohľadu spoločnosti. Súčasťou vybudovania bola podmienka zo strany mesta a SSC na vybudovanie kruhovej križovatky. Investor túto podmienku splnil a križovatku symbolicky odovzdal mestu. "Obchodné centrá Klokan od svojho začiatku sa profilujú ako centrá budované s ohľadom na zelenú infraštruktúru a s každým mestom komunikujeme o tom, ako byť preň prínosom. V prípade Šale je to najmä otázka dopravy, ktorá je častokrát citlivou témou," hovorí, konateľ investorskej spoločnosti. Pri otváraní centra a odovzdávaní križovatky sa poďakoval celému tímu od mestského úradu, cez stavebný úrad, okresnému dopravnému inšpektorátu aj architektovi. "Vychádzali nám v ústrety, za čo im patrí veľká vďaka," dodal.Architektonické riešenie fasády OC Klokan odkazuje na históriu mesta Šaľa. Z bočnej strany pripomína mlyn, ktorý na tomto mieste stál. V areáli investor zachoval aj trafostanicu, národnú kultúrnu pamiatku. Pred slávnostným otvorením povedal svoj príhovor aj primátor mesta Jozef Belický: "Tým toto miesto nadobudlo také miestne genius loci. Pripomína nám to, čo tu bolo, čo je neodmysliteľnou súčasťou histórie tohto mesta. Je to v dnešnej dobe výnimočné, že aj na toto sa myslelo pri realizácii, ďakujem."Zeleným riešením v prípade OC Klokan Šaľa, v ktorom sa nachádza 8 obchodov, je zelená strecha. KLM Real Estate tak pokračuje v nastavenom trende budovať zelené obchodné centrá, ktoré prinášajú nielen nákupné možnosti, prepojenie s mestom, v ktorom sa nachádzajú a v neposlednom rade aj pracovné príležitosti.Otvorenie OC Klokan v Piešťanoch a Šali nasleduje po oznámení, že spoločnosť KLM Real Estate úspešne predala časť svojho portfólia retailových parkov spoločnosti Patria Investiční Společnosť. Jedná sa o parky v lokalitách Zvolen, Bytča, Humpolec a Lipník nad Bečvou. Tie ponúkajú viac ako 30 700 m² plne prenajatých obchodných plôch renomovanými nájomcami, patria medzi najkvalitnejšie nehnuteľnosti triedy A, spĺňajú prísne energetické normy a disponujú technológiami pre udržateľnosť, ako sú zelené strechy, tepelné čerpadlá, či príprava na vybudovanie fotovoltaických elektrární. OC Klokan Zvolen je najväčším retail parkom na Slovensku a vytvoril nový štandard pre kritériá dlhodobej udržateľnosti."Predaj časti portfólia retailových parkov Klokan spoločnosti Patria je v súlade s našou stratégiou rastu a umožňuje nám uskutočniť akvizície ďalších pozemkov pre budúci rozvoj na Slovensku aj v Českej Republike. Sme radi, že po mesiacoch veľmi korektných rokovaní predávame naše ekologicky zamerané obchodné centrá tak silnému investorovi ako je Patria, čím sa potvrdila vysoká atraktivita retail parkov pre investorov," dodali, spolumajitelia KLM Real Estate.Spoločnosť však ešte neuzatvára rok 2024. V decembri plánuje otvorenie OC Klokan v ďalších dvoch mestách – jedno na Slovensku, jedno v Českej republike.Informačný servis