Prešov získal titul Európske mesto športu 2025, primátor Oľha avizuje prípravu špeciálnych akcií aj nových projektov

Úspešná kandidatúra mesta

Prepájanie športových klubov

Mesto získalo aj výhodu pri získavaní dotácií

Plány na budovanie športovej infraštruktúry

28.11.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov sa stalo držiteľom titulu Európske mesto športu (EMŠ) 2025 . Prešovská radnica chce zisk titulu pretaviť do zvyšovania pozitívneho obrazu a povedomia o športe v meste, prepojeniu jednotlivých športových odvetví a klubov, ale aj k budovaniu športovej infraštruktúry. Pri príležitosti oznámenia úspešnosti svojej kandidatúry mesto predstavilo aj logo, ktoré bude aktivity v rámci EMŠ sprevádzať.Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha , ktorý si oficiálny dekrét o udelení titulu prevezme začiatkom decembra v Bruseli, občania zisk titulu pocítia najmä tým, že v meste bude viac športu."Mesto pripravuje špeciálne akcie a celkovo v propagácii mesta sa objaví viac propagácie na športové podujatia," uviedol Oľha. Vrcholom by mala byť organizácia majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov vo futbale v júni tohto roka na dokončovanom novom prešovskom futbalovom štadióne.Práve rozvíjajúca sa športová infraštruktúra, do ktorej za posledné dva roky v meste investovali deväť miliónov eur, pomohla podľa odborného referenta pre šport na Mestskom úrade v Prešove Michala Semančíka k úspešnej kandidatúre mesta."V roku 2025 sa nakopilo viacero pozitív. Bude to dostavba futbalového štadióna, ale veríme aj športové úspechy v nosných športoch, ktoré sme pri kandidatúre predstavili," uviedol.Snahou je podľa neho počas budúceho roka prepájať a sieťovať športové kluby v meste, kde iba v rámci športujúcej mládeže evidujú približne 6000 detí vo veku 10 až 19 rokov. O dotáciu z mesta pritom ročne žiada zhruba 50 mládežníckych klubov."Myšlienka EMŠ je prepájať športové kluby, poukázať na ne. Aby si ľudia našli čas, prišli do hľadiska, alebo aspoň na sociálnych sieťach sledovali tieto kluby, a aby na konci roka bola zvýšená pozornosť čo sa týka diváckeho záujmu, čo by klubom mohlo priniesť viac sledovateľov, partnerov a sponzorov," uviedol jeden z cieľov Semančík.Titul EMŠ sa udeľuje mestám vo viacerých kategóriách rozdelených podľa počtu obyvateľov. Mesto Prešov je v kategórii miest s počtom od 50- do 500-tisíc obyvateľov. Pre budúci rok bol jediným uchádzačom o tento titul vo svojej kategórii spomedzi slovenských miest. Medzinárodná hodnotiaca komisia mu titul udeliť nemusela, ale napokon kandidatúru podporila.S titulom EMŠ získava mesto okrem medzinárodného uznania a zapojenia do najväčšej európskej siete miest, ktoré sa venujú športu, aj určitú výhodu pri získavaní dotácií a grantov na projekty v meste od národných aj európskych inštitúcií.Ako uviedol Oľha, mesto to chce využiť pri získavaní zdrojov najmä z ministerstva športu Fondu na podporu športu , ale aj európskych zdrojov. "Rozpočet je nastavený tak, aby reflektoval všetky potreby športov," skonštatoval primátor s tým, že na dotácie do športu má podľa predloženého rozpočtu ísť viac ako milión eur.Radnica predstavila aj viacero plánov na budovanie športovej infraštruktúry, medzi ktoré patrí dokončenie obnovy zimného štadióna a vybudovania futbalovej akadémie, ale aj pripravovaný projekt výstavby všešportového areálu s krytým 25-metrovým krytým bazénom.Súčasťou titulu bude aj používanie špeciálneho loga, ktoré vytvorila radnica. Logotyp je inšpirovaný erbom mesta Prešov, obsahujúcim tri ruže, ktoré boli graficky zjednodušené a premenené na tri kruhy. Tie majú odkazovať na rôzne športové disciplíny.Titul EMŠ udeľuje nezisková organizácia ACES Europe, založená v roku 1999 so sídlom v Bruseli, ktorá je uznaná Európskou komisiou . EMŠ boli z krajských miest už Košice (2016), Banská Bystrica (2017), Nitra (2018) a Trnava (2020).