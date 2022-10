Deviati poslanci OĽaNO poslali Matovičovi výzvu a na jeho odvolávaní sa nezúčastnia

Politická nestabilita

Agresívna rétorika

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Deväť poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzvalo svojho straníckeho lídra a ministra financií Igora Matoviča , aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska a ako víťaz volieb 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorou sa v Národnej rade SR obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov.Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré podpísali Kristián Čekovský Signatári zároveň deklarujú, že nesúhlasia so stupňovaním agresivity medzi demokratmi – a to ani zo strany OĽaNO, a preto sa nezúčastnia hlasovania o návrhu strany SaS na odvolanie Matoviča z funkcie.„Nepredlžujme politickú nestabilitu parlamentu ani o deň, pretože Slovensko znáša ťažké hospodárske dôsledky pandémie aj dôsledky Putinovej vojny proti Ukrajine sprevádzanej hybridnou vojnou proti Slovensku, a energetickou krízou. Pred nami je zima, v ktorej môžu ruské vojnové zámery (vrátane použitia jadrovej zbrane) ohroziť všetkých občanov Slovenskej republiky," uvádzajú poslanci.Dodávajú, že teraz nie je správna chvíľa, aby politici kládli na prvé miesto osobné záujmy a spory. „Ani aby sa ich agresívna rétorika prenášala už aj na novinárov, ako to počujeme aj od Igora Matoviča. Nesúhlasíme s tým a ospravedlňujeme sa predovšetkým rodičom a pozostalým po zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi, ako aj všetkým poctivým novinárom, ktorých sa oprávnene dotkli jeho výroky," uvádza sa vo vyhlásení.Ak novinári kritizujú politikov, demokratickí politici majú podľa signatárov reagovať argumentmi a nie démonizovaním novinárov. „Novinári nie sú ohrozením, ale súčasťou demokracie, čo sa potvrdilo v každom z krízových momentov jej budovania na Slovensku - od nadobudnutia slobody až po tragickú vraždu novinára Jána Kuciaka ," konštatujú poslanci s tým, že Kuciak bol obeťou zvrhlej politiky, podobne ako Martina Kušnírová alebo Róbert Remiáš „Tieto obete zaväzujú každého demokrata, aby nedával na prvé miesto osobný záujem. Iba tak môžeme náš unesený štát vrátiť občanom, ako sme to sľúbili vo voľbách 2020," dodali poslanci