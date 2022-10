Taraba nebude kandidovať na žiadnu funkciu v parlamente a chce odvolávať Hegerovu vládu

Postavenie SaS v parlamente

Odvolávanie ministra Matoviča

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Tomáš Taraba nebude do konca volebného obdobia kandidovať na žiadnu funkciu v parlamente. Povedal to v pondelok v podcaste týždenníka Plus7dní Karty na stôl.Ako zdôraznil, nebude sa uchádzať o post podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) ani predsedu parlamentného výboru a urážajú ho debaty o tom, že za funkciu urobí nejakú politickú dohodu. Z dohody s koalíciou výmenou za stoličku podpredsedu parlamentu ho podozrieval opozičný Hlas-SD "Ľudia z Hlasu-SD presne ukázali, ako fungovali, pretože spájať akúkoľvek kandidatúru na funkciu v parlamente s nejakými dohodami, tak zrejme takto fungoval Peter Pellegrini , keď si udržiaval vládu a asi rozdávaním funkcií si stabilizoval svoj poslanecký klub. Ja toto odmietam, do takýchto dohôd nikdy nepôjdem," vyhlásil Taraba.Taraba je v súčasnosti predsedom mimoparlamentného hnutia Život – národná strana . Za podpredsedu parlamentu ho navrhol Filip Kuffa . Svoju ambíciu Taraba zdôvodnil tým, že SaS by už post podpredsedu parlamentu nemal patriť, pretože to neodzrkadľuje ich aktuálne postavenie v parlamente.V súčasnosti sú traja podpredsedovia parlamentu za koalíciu a jeden za opozíciu, podľa neho by už opozícii mali patriť dve stoličky. "Keď z opozície navrhnú kohokoľvek, ja nemám problém ho podporiť," povedal Taraba.Vyjadril sa tiež k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), o ktorého osude sa rozhodne v utorok o 11.00.Taraba uviedol, že na hlasovanie nepríde a namiesto toho podá návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde Eduarda Hegera . Zdôvodnil to tým, že nebude odvolaním Matoviča pomáhať strane Sloboda a Solidarita (SaS) vrátiť sa naspäť do vlády.S odvolaním Matoviča podľa svojich slov nemá žiadny problém, no otázka podľa neho stojí inak – či majú odvolaním Matoviča zároveň pomáhať Richardovi Sulíkovi (SaS) vrátiť sa k moci. "Na to môžeme legitímne povedať, že takto si to nepredstavujeme. My chceme jasnú dohodu o predčasných voľbách, vieme sa na nich dohodnúť za 24 hodín," povedal Taraba.SaS podľa jeho slov nechce garantovať, že keby jej hlasmi pomohli "vyriešiť Matoviča", tak sa potom nevrátia naspäť do koalície.