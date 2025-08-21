Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

21. augusta 2025

Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov


Tagy: Cyklistické preteky Devínska cesta Dopravné obmedzenia L’Etape Slovakia by Tour de France

Bratislavou budú počas nasledujúceho víkendu 23. a 24. augusta prechádzať účastníci cyklistických pretekov L’Etape Slovakia by Tour de France. Trasa povedie aj po Devínskej ceste, ktorá je momentálne uzavretá ...



Zdieľať
66cac4d14c261729796137 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavou budú počas nasledujúceho víkendu 23. a 24. augusta prechádzať účastníci cyklistických pretekov L’Etape Slovakia by Tour de France. Trasa povedie aj po Devínskej ceste, ktorá je momentálne uzavretá pre nevyhnutnú sanáciu brala.


Magistrát hlavného mesta upozorňuje, že opravovaný úsek bude počas víkendu sprístupnený iba pretekárom, a to len na nevyhnutný čas. Pre individuálnu dopravu aj mestskú hromadnú dopravu (MHD) zostáva Devínska cesta neprejazdná do 31. augusta, keď sa predpokladá ukončenie sanačných prác.

Tie zahŕňajú odstránenie rizikových skalných blokov, vyčistenie svahu, osadenie oceľových ochranných sietí a postavenie mobilnej ochrannej bariéry," poznamenal magistrát s tým, že po dokončení prác budú opäť prejazdné oba smery bez obmedzení.


Zdroj: SITA.sk - Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistické preteky Devínska cesta Dopravné obmedzenia L’Etape Slovakia by Tour de France
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off o Európsku ligu doma proti Young Boys Bern 0:1
<< predchádzajúci článok
HOKEJISTA ROKA 2025: Cháru dojalo uvedenie do Siene slávy: „Obrovská česť, pocta a pokora“

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 