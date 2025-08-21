|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov
Bratislavou budú počas nasledujúceho víkendu 23. a 24. augusta prechádzať účastníci cyklistických pretekov L’Etape Slovakia by Tour de France. Trasa povedie aj po Devínskej ceste, ktorá je momentálne uzavretá ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavou budú počas nasledujúceho víkendu 23. a 24. augusta prechádzať účastníci cyklistických pretekov L’Etape Slovakia by Tour de France. Trasa povedie aj po Devínskej ceste, ktorá je momentálne uzavretá pre nevyhnutnú sanáciu brala.
Magistrát hlavného mesta upozorňuje, že opravovaný úsek bude počas víkendu sprístupnený iba pretekárom, a to len na nevyhnutný čas. Pre individuálnu dopravu aj mestskú hromadnú dopravu (MHD) zostáva Devínska cesta neprejazdná do 31. augusta, keď sa predpokladá ukončenie sanačných prác.
„Tie zahŕňajú odstránenie rizikových skalných blokov, vyčistenie svahu, osadenie oceľových ochranných sietí a postavenie mobilnej ochrannej bariéry," poznamenal magistrát s tým, že po dokončení prác budú opäť prejazdné oba smery bez obmedzení.
Zdroj: SITA.sk - Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov © SITA Všetky práva vyhradené.
Magistrát hlavného mesta upozorňuje, že opravovaný úsek bude počas víkendu sprístupnený iba pretekárom, a to len na nevyhnutný čas. Pre individuálnu dopravu aj mestskú hromadnú dopravu (MHD) zostáva Devínska cesta neprejazdná do 31. augusta, keď sa predpokladá ukončenie sanačných prác.
„Tie zahŕňajú odstránenie rizikových skalných blokov, vyčistenie svahu, osadenie oceľových ochranných sietí a postavenie mobilnej ochrannej bariéry," poznamenal magistrát s tým, že po dokončení prác budú opäť prejazdné oba smery bez obmedzení.
Zdroj: SITA.sk - Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off o Európsku ligu doma proti Young Boys Bern 0:1
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off o Európsku ligu doma proti Young Boys Bern 0:1
<< predchádzajúci článok
HOKEJISTA ROKA 2025: Cháru dojalo uvedenie do Siene slávy: „Obrovská česť, pocta a pokora“
HOKEJISTA ROKA 2025: Cháru dojalo uvedenie do Siene slávy: „Obrovská česť, pocta a pokora“