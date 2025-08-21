Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

21. augusta 2025

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off o Európsku ligu doma proti Young Boys Bern 0:1



Odveta sa odohrá o týždeň vo štvrtok v Berne. O jediný gól zápasu sa v hustom daždi postaral v 15. minúte Chris Bedia.



Zdieľať
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off o Európsku ligu doma proti Young Boys Bern 0:1

O jediný gól zápasu sa v hustom daždi postaral v 15. minúte Chris Bedia.

Slovan mohol v druhom polčase vyrovnať, ale zakončenia Maka a Kuchareviča skončili len na konštrukcii brány.

Odveta vo Švajčiarsku je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf.

1. zápas play off EL:

ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1 (0:1)

Gól: 15. Bedia. Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou, Hadjam, 15.008 divákov.



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (55. Mak), Wimmer (69. Kucharevyč) - Blackman (86. Yirajang), Ignatenko, Pokorný (86. Tolič), Cruz (86. Zuberu) - Ibrahim - Barseghjan, Strelec

Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovič (83. Lauper) - Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Colley)

Pred zápasom sa na Tehelnom poli spustil hustý dážď a výrazne podmáčal terén. Hostia mali lepší úvod, ale prvú strelu na brankára vyslal Barseghjan. Na zlý terén vzápätí doplatil Males, keď sa pri páde zranil na tvári tréner hostí musel striedať. V 15. minúte urobil chybu domáci Bajrič a z rýchlej kontry zakončil presne Bedia - 0:1. Švajčiarsky tím mal onedlho ďalšiu možnosť, Monteiro si potiahol loptu a spoza šestnástky prinútil Takáča k úspešnému zákroku. Na opačnej strane sa tiež k podobnej strele odhodlal Barseghjan, jeho tečovaný pokus skončil na brvne. Ten istý hráč preveril brankára aj onedlho z voleja po rohovom kope. Na opačnej strane Takáč dobre zasiahol po strele Gagoviča a brankár Slovana v závere polčasu dobre zareagoval aj po chybe Kašiu.

Po zmene strán mal prvú šancu Blackman, jeho strela letela vedľa ľavej žrde. V 55. minúte prišiel na ihrisko Mak za stopéra Kašiu, Slovan zmenil rozostavenie viac ofenzívne a snažil sa vyrovnať. Možnosti mal po štandardkách, blízko ku gólu po najmä Barseghjan po strele spoza šestnástky. V 73. mal Slovan výhodu priameho kopu, Barseghjan z neho priťukol loptu Makovi, ale jeho prudká strela skončila opäť len na brvne. Útočník "belasých" sa potom dostal do brejku po ľavej strane, prihral Kucharevyčovi, ale tomu zmaril vyrovnanie Keller. Zverenci Vladimíra Weissa st. bojovali až do konca, no napriek snahe sa im už nepodarilo skórovať.

hlasy po zápase: /zdroj: STVR/
 

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Škoda prehry, nikto nechce doma prehrať prvý zápas. Bol to náš najlepší výkon od začiatku sezóny. Zrejme sme šťastenu urazili proti Kajratu a teraz sa nám to vrátilo. Verím, že ešte zabojujeme, pretože nič nie je stratené. V druhom polčase sme už museli zariskovať, preto prišli zmeny v zostave. Tie nám priniesli oživenie hry a celkovo výborný výkon v druhom polčase. Zaslúžili sme si aspoň remízu. V odvete je možné všetko. Vieme, akú kvalitu má náš súper, preto to nemôžeme veľmi otvoriť. Verím, že v odvete dáme gól a uvidíme, ako to dopadne.“

Dominik Takáč, brankár Slovana: „Zápas ovplyvnilo počasie, no bol to jeden z našich lepších výkonov. Zbytočne sme to otvorili a súperov útočník to využil na strelenie gólu. Mali sme tam šance, dali sme brvná, no nepadlo to tam. Mrzí ma, že sme doma nestrelili gól, určite by sa nám cestovalo do Švajčiarska ľahšie."

správu budeme aktualizovať


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Devínska cesta v Bratislave bude počas víkendu sprístupnená iba účastníkom cyklistických pretekov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 