Devínsku cestu postihne obmedzenie dopravy, Bratislava pokračuje v odstraňovaní následkov dažďov

27.9.2024 (SITA.sk) - Bratislava bude v sobotu 28. septembra pokračovať v odstraňovaní následkov dažďov na Devínskej ceste. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, v úseku skalného zrútenia budú horolezci odstraňovať uvoľnené skaly.„Z tohto dôvodu bude časť Devínskej cesty od 9:00 do 17:00 uzavretá pre dopravu, s výnimkou MHD, ktorej prejazd bude riadený políciou," uvádza mesto.Vodičov žiadajú, aby sa úseku vyhli a využili obchádzkovú trasu. Zároveň budú realizovať práce aj v druhom úseku Devínskej cesty, pri betónových zvodidlách.„Tento úsek bude od 7:30 do 18:00 prejazdný len v jednom pruhu, doprava bude takisto riadená. Prosíme, ak je to možné, využite alternatívne trasy," dodáva mesto.