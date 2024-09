Šťastie v manželstve ešte poistiť nedokážeme, jeho začiatok áno! Union získal prvé miesto v unikátnom hodnotení nezávislej organizácie

27.9.2024 (SITA.sk) - Svadobná cesta na exotický ostrov je snom mnohých Slovákov a Sloveniek. Aj keď si predstavu o prvej rodinnej dovolenke na pláži spájame s romantickými predstavami a bezstarostnou prípravou, realita sa môže vyvinúť inak. Začiatok spoločnej cesty životom si treba jednoznačne poistiť. Najlepšie cestovné poistenie pre svadobnú cestu bez obáv vie podľa najnovšieho nezávislého prieskumu zastrešiť práve poisťovňa Union , ktorá sa v tejto oblasti pýši viacerými prvenstvami a inováciami.Úrazy, storno zájazdu či zatúlané kufre. Úlohou cestovného poistenia je pomáhať klientom práve v nepríjemných situáciách, za ktoré sami nemôžu. Tím spoločnosti INeCIM, ktorá realizuje nezávislý prieskum trhu, vypracoval analýzu produktov cestovného poistenia poisťovní pôsobiacich na Slovensku pre modelovú situáciu – voľbu svadobnej cesty novomanželov na ostrov Maurícius na 8 nocí. Produkty poisťovní sa porovnávali pomocou transparentnej stupnice, hodnotené boli liečebné náklady, poistenie zodpovednosti, asistencia a právna pomoc, poistenie batožiny, storna zájazdu v plnej výške i poistenie rizikových športov. Pre analýzu boli použité informácie z online porovnávačov, webových stránok poisťovní a webových stránok vybraných cestovných kancelárií, nešlo teda o žiadnu reklamu konkrétnej poisťovni."Svadobnú cestu väčšina z nás zažije len raz za život, preto by mala byť naozaj výnimočná. Sme veľmi radi, že našu intenzívnu snahu o vytváranie čo najlepších produktov cestovného poistenia ocenil aj nezávislý prieskum INeCIMu. Prvé miesto hovorí za všetko, ostáva už len všetkým tým, ktorí sa rozhodnú pre svadobnú cestu v zahraničí a naše cestovné poistenie, popriať veľa šťastia na spoločnej ceste životom," reflektuje na výsledky unikátneho prieskumu Tomáš Kalivoda, riaditeľ obchodu a služieb a člen predstavenstva Unionu. Union vie poistiť novomanželov neobmedzene v oblasti liečebných nákladov, najvyššie krytie poskytuje aj pri poistení zodpovednosti. Samozrejmosťou v holandskej poisťovni je aj krytie rizikových športov, asistenčných služieb a storna zájazdu. Práve storno zájazdu je podľa Unionu vzhľadom na mnohé klimatické či geopolitické zmeny, ktoré môžu ovplyvniť cestovanie do niektorých krajín, kľúčové.Union sa vylepšovaniu produktov cestovného poistenia venuje dlhodobo a to s veľkým úspechom. Poisťovňa ako prvá priniesla možnosť poistenia cez jednoduchú SMS správu či protipandemické krytie v "období covidu". "Do pozornosti dávame ešte fakt, ktorý v prieskume zahrnutý nebol, že na naše cestovné poistenie majú zľavu aj poistenci našej sesterskej Union zdravotnej poisťovne," uzatvára Tomáš Kalivoda. Union získal v celkovom hodnotení najvyšší počet bodov (56), bližšie informácie o možnostiach cestovného poistenia je možné nájsť v článku k výsledkom prieskumu či samotnom webe Unionu Informačný servis