Dezinfekcia Rely+On Virkon účinkuje proti koronavírusu

Vedecké testy potvrdili účinnosť produktu Rely+On Virkon od firmy LANXESS



LANXESS zaznamenal zvýšený dopyt po tomto prípravku v Ázii aj v Európe a optimalizuje výrobné kapacity pre zvýšenie dodávok



Rely+On Virkon s potvrdenou účinnosťou proti koronavírusu 2019-nCoV

Špeciálna chémia pomáha brániť šíreniu nebezpečných vírusov

7.2.2020 (Webnoviny.sk) -Nebezpečný koronavírus sa z Ázie šíri po celom svete. Vlády preto sprísňujú opatrenia na zastavenie nákazy touto pľúcnou chorobou., ktorý chemická spoločnosť LANXESS vyvinula. Produkt sa používa na dezinfekciu tvrdých povrchov a zariadení. Môže tak pomôcť znížiť riziko kontaminácie rôznych povrchov, kľučiek dverí, stolov alebo stoličiek v rámci preventívnych opatrení v termináloch verejnej dopravy, letiskách, nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach či v nákupných centrách."Po vypuknutí epidémie vidíme zvýšený dopyt po našom výrobku Rely+On Virkon v Číne a ďalších krajinách po celom svete. V súčasnej dobe preto intenzívne pracujeme na optimálnom zladení našich výrobných a logistických kapacít, aby sme do tohto regiónu dodali čo najrýchlejšie väčšie množstvo nášho produktu," uvádza Anneliese Bischof, vedúci oddelenia dezinfekčných prostriedkov vo firme LANXESS.V nezávislých testoch dosiahol Rely + On VirkonTo zodpovedá skúšobným podmienkam vyžadovaným Agentúrou pre ochranu životného prostredia USA (EPA) a preukazuje účinnosť a vhodnosť Rely + On Virkon pre využitie v praxi. "Z vykonaných testov možno vyvodiť, že Rely + On Virkon je účinný aj proti koronavírusu 2019-nCoV," podotýka odborníčka firmy LANXESS Anneliese Bischof.LANXESS vyvíja širokú škálu chemických zlúčenín pod značkou Virkon. Vyrába ich obchodná jednotka LANXESS Material Protection Products. Tá patrí do segmentu Performance Chemicals spoločnosti LANXESS a v roku 2018 zaznamenala obrat 1,35 miliardy eur.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.LANXESS vyrába aj dva vysokoúčinné dezinfekčné prostriedky pre chov hospodárskych zvierat Virkon S a Virkon LSP, ktoré účinkujú voči vírusu afrického moru ošípaných. Testy účinnosti realizovalo Centre for Animal Health Research (Inštitút pre zdravie zvierat, CISA) v Španielsku. Inštitút v Madride je od roku 2002 referenčným laboratóriom pre africký mor ošípaných v EÚ.Viac informácií o spoločnosti na https://lanxess.com/