Dezinformačné médiá čítajú aj ľudia s vyšším príjmom a vysokoškolským vzdelaním

Seniori preferujú rozhlas a televíziu

Alternatíva sa vymedzuje voči liberálom

Pôvod informácie nemusia poznať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dezinformačným a spravodajským médiám sa darí oslovovať ľudí s vyšším príjmom a vysokoškolským titulom. Takmer 70 percent čitateľov alternatívnych médií číta zároveň aj seriózne denníky a portály. Vyplýva to z decembrového prieskumu agentúry Focus , ktorý spracovala pre mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko . Výsledky zverejnila TIS na svojom blogu.Na prieskume sa od 2. do 9. decembra 2019 zúčastnilo vyše tisíc respondentov. Z výsledkov tiež vyplýva, že seniori nad 60 rokov preferujú najmä televíziu a rozhlas a alternatívne médiá takmer nepoznajú. Portál Hlavné správy pravidelne čítajú štyri percentá z nich a Zem a vek si pozrie 1,2 percenta.Viac ako 13 percent dospelákov sleduje pravidelne aspoň jeden z alternatívnych portálov, akými sú Hlavné správy, Zem a vek, Slobodný vysielač či Infovojna.Spravodajské denníky a portály, akými sú Sme, Denník N či Aktuality, si pravidelne pozrie takmer 28 percent respondentov. TIS v prieskume zistila, že takmer 70 percent čitateľov dezinformačných médií číta zároveň aj seriózne denníky a portály.Podľa prieskumu sa čitatelia serióznych spravodajských médií viac prikláňajú k pravici a liberálom. „Takéto preferencie vzhľadom na hodnotový rámec spomínaných médií až tak neprekvapujú a po zaradení napríklad konzervatívneho denníka Postoj do vzorky serióznych spravodajských médií by sa tieto rozdiely zrejme čiastočne zmazali,“ vysvetľuje Michal Piško z TIS.Uviedol tiež, že aj keď sa alternatívne médiá vymedzujú najmä voči liberálom, ich čitatelia sú skôr stredovo orientovaní. Dezinformačné portály aj spravodajské médiá oslovujú podľa prieskumu ľudí s príjmom nad 1 800 eur, s vysokoškolským vzdelaním, či ľudí z tvorivých odborných profesií.Alternatívne média by odporúčali aj čitatelia, ktorí takéto weby navštevujú len sporadicky. Portál Hlavné správy dokázali rozpoznať dve tretiny respondentov.Vyše 57 percent z nich toto médium označilo za dôveryhodné, či skôr dôveryhodné. Ide o takmer 40 percent z celkového počtu dospelých respondentov. Piško zdôraznil, že v čase prieskumu bolo známe, že Marián K. v nich údajne má skrytý podiel.Okrem základnej vzorky rozšírila agentúra Focus otázky súvisiace s médiami aj na reprezentatívnu vzorku ľudí nad 60 rokov. Na otázky tak odpovedalo aj 530 seniorov. Z ich odpovedí vyplýva, že viac sledujú televíziu a počúvajú rozhlas.Alternatívne média poznajú zriedka. Portál Hlavné správy pravidelne čítajú štyri percentá z nich. Zem a vek nepozná viac ako 70 percent a pravidelne si ho pozrie 1,2 percenta. Piško vysvetlil, že seniori voči škodlivému obsahu nie sú imúnni.„Aj z našich stretnutí so seniormi po celom Slovensku vyplýva, že články podobných médií sa k ním neraz dostávajú sprostredkovane - ústne, cez emaily či zdieľaním cez sociálne siete. Často bez toho, aby pôvod týchto informácií zaznamenali,“ doplnil.Občianske združenie Konspiratori.sk vypracovalo zoznam webových portálov, pri ktorých vznikali pochybnosti o dôveryhodnosti a správnosti obsahu. Zoznam vznikol na základe stanovených kritérií a odborného posúdenia. Medzi stránky so sporným obsahom na webe konspiratori.sk patria aj webové stránky Hlavné správy, Zem a vek, Slobodný vysielač a Infovojna.