Di Maio: Taliansko neratifikuje dohodu EÚ o voľnom obchode s Kanadou

Na snímke Luigi Di Maio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. júla (TASR) - Taliansko neratifikuje dohodu Európskej únie o voľnom obchode s Kanadou (CETA). Uviedol to v piatok podpredseda vlády Luigi Di Maio. Rím by tak mohol potopiť najväčšiu obchodnú dohodu EÚ za uplynulé roky.povedal Di Maio na zhromaždení asociácie farmárov v Ríme.Di Maio je lídrom protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré vytvorilo vládnu koalíciu s pravicovo-populistickou stranou Liga Severu (LN).Zdroj z kanadskej vlády bagatelizoval jeho slová a uviedol, že odrážajú taliansku domácu politiku.Dohoda CETA je prvou veľkou obchodnou dohodou EÚ od dohody s Južnou Kóreou v roku 2015, musí ju schváliť všetkých 28 členských štátov Únie, aby nadobudla úplnú platnosť. Zdroj z Kanady pripomenul, že 98 % percent zmluvy je už v platnosti.Nová talianska vláda sa ujala funkcie 1. júna a zaviazala sa, že bude tvrdo brániť talianske značky, zvlášť potraviny.Z 28 krajín EÚ má práve Taliansko najviac potravín s chráneným označením pôvodu (Protected Designation of Origin, PDO) a chráneným zemepisným označením (Protected Geographical Indication, PGI). Patria sem napríklad syr Parmigiano Reggiano a šunka Prosciutto di Parma. Kanada v rámci CETA uznala viac ako 40 talianskych ochranných známok z celkového počtu 292.CETA nadobudla predbežnú platnosť v septembri 2017 odstránením ciel na veľké množstvá tovaru a rozšírením prístupu kanadského hovädzieho mäsa na trh v Európe a európskych syrov a vín v Kanade.Jej priaznivci tvrdia, že zvýši obchod medzi oboma partnermi o 20 % a posilní hospodárstvo EÚ o 12 miliárd eur ročne.Niektoré poľnohospodárske združenia a kritici v EÚ však majú obavy z rýchlo rastúceho dovozu bravčového a hovädzieho mäsa z Kanady.Minister poľnohospodárstva Gian Marco Centinaio z Ligy označil CETA zapre Taliansko.