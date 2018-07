Extrémista, ktorý vyzýval na útok na princa Georgea, dostal doživotie

Britský princ George, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júla (TASR) - Londýnsky súd odsúdil na doživotie za spáchanie trestných činov spojených s terorizmom stúpenca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Husnaina Rashida, ktorý na internete podnecoval na útoky na štvorročného britského princa Georgea. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News.Tridsaťdvaročný Husnain Rashid z anglického mesta Nelson v grófstve Lancashire prostredníctvom aplikácie Telegram vlani 13. októbra podnecoval ďalšie osoby - svojich stúpencov - na útok na princa Georgea, tretieho v nástupníckej línii na britský trón.Rashid sa priznal k organizovaniu prípravy teroristických činov v troch bodoch obžaloby, pričom dostal za každý z nich doživotie s minimálnym trvaním 25 rokov.Rashid sa tiež priznal v jednom bode z podnecovania k terorizmu, za čo bol odsúdený na štyriapolročný trest odňatia slobody.Podľa súdu Rashid podnecoval k terorizmu prostredníctvom zašifrovanej aplikácie Telegram uverejnením fotografie štvorročného princa Georgea, adresy je škôlky a siluety dvoch džihádistických bojovníkov.Okrem iného Rashid podnecoval ďalšie osoby k vstrekovaniu jedu do zmrzlín v supermarketoch a k útoku na futbalové štadióny. Tiež chcel založiť vlastný internetový časopis s radami pre útočníkov, tzv. osamelých vlkov.Vo verdikte kráľovského súdu v londýnskej štvrti Woolwich sa uvádza:Podľa súdu Rashid, nezamestnaný webový dizajnér, zverejnil aj niekoľko ďalších odkazov, ktorými údajne povzbudzoval ostatných na násilné útoky a prostredníctvom ktorých zisťoval, ako sa dostať do Sýrie a pripojiť sa k džihádistom z IS.Rashida zatkli v novembri v jeho dome. Počas celého procesu trval na svojej nevine, avšak v máji sa neočakávane priznal k spáchaniu viacerých trestných činov súvisiacich s terorizmom.