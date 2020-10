Diali sa šialenosti s majetkom štátu, vyhlásil minister Naď po audite akciovky Horezza

aktualizované 8. októbra, 15:27



8.10.2020 (Webnoviny.sk) -Audit v akciovej spoločnosti Horezza, ktorá je v rámci rezortu obrany zameraná na hotelové a kúpeľné služby, objavili 23 problematických oblastí, z toho osem „vysoko rizikových”.Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) s tým, že v štátnej akciovke sa za vedenia predošlých ministrov obrany Martina Glváča Smer-SD ) a Petra Gajdoša SNS ) diali „šialenosti s majetkom štátu”.Podľa Naďa sa týkali aj predajov pozemkov v lokalitách Vysokých Tatier alebo Zemplínskej šíravy, budov a ich zariadenia. Tie boli podľa ministra predávané často do súkromných rúk pod trhovú cenu.Minister tiež uviedol, že v poriadku nebolo ani účtovníctvo akciovky rezortu. „Mesiace tam pracuje niekoľko externých účtovníkov,” povedal s tým, že ich úlohou je, aby boli dokumenty uvedené do súladu so zákonom.Naď zároveň oznámil, že vo štvrtok podal trestné oznámenie v súvislosti s rekonštrukciou ústavu pľúcnych chorôb v Novej Polianke na hotel. Týka sa podozrenia z trestného činu pri správe cudzieho majetku, sprenevery, pokútnictva a neoprávneného podnikania a trestného činu krádeže a korupcie.Celkové náklady na rekonštrukciu sa podľa ministra neuveriteľným spôsobom navyšovali a dnes sa pohybujú na úrovni 5,8 milióna eur. Dodávateľom stavebných prác sa prieskumom trhu stala spoločnosť Hastra zo Žiliny. Tá vyhrala s ponukou 3 535 143 eur, ktorá bola podľa ministra predražená o 912 849 eur. Ako uviedol šéf rezortu obrany, o dva mesiace neskôr bol podpísaný dodatok.„Nebolo v ňom vôbec napísané, že by išlo o zmenu projektu. Jednoducho bol tam nezdôvodnený dodatok, ktorý hovoril o navýšení o 689-tisíc eur,“ uviedol Naď s tým, že zmluva aj dodatok bol pre akciovú spoločnosť Horezza podpísaný nevýhodne. Predražená o vyše sto percent bola podľa Naďa aj projektová dokumentácia.Audit spoločnosti mal tiež odhaliť aj faktúry za nezrealizované práce pri rekonštrukcii ústavu. „Máme veľmi vážne podozrenie, že boli faktúrované nerealizované práce. Prípadne boli fakturované materiály iné ako tie, ktoré boli použité pri samotnej stavbe,“ povedal Naď, ktorý v tomto prípade odhaduje škodu na desiatky alebo aj stovky tisíc eur.Na ministerstve obrany tiež zistili, že z ústavu zmizlo 83 pamiatkovo chránených skríň. Z pôvodných 200, keď sa preberala stavba ich zostalo 117. Minister informoval aj o tom, že stavebný dozor nad rekonštrukciou vykonávala firma, ktorá na to nemá oprávnenie.O rekonštrukcii ústavu na hotel sa rozhodlo ešte počas volebného obdobia 2012 až 2014, keď bol ministrom obrany Glváč. Po nástupe nového ministra obrany za SNS Petra Gajdoša sa táto rekonštrukcia zastavila, neskôr sa však opäť obnovila.„Na záver by som chcel ešte raz potvrdiť slová pána Danka, predsedu SNS, že áno, rekonštrukcia hotela na Novej Polianke, naozaj presne tak, ako to hovoril pred dvoma týždňami na TA3, bola robená nominantmi jeho SNS,“ dodal Naď.