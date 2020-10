Kováčiková vidí v novele o prokuratúre vážny problém, podala podnet na ústavný súd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR (GP SR) adresovala Ústavnému súdu SR (ÚS SR) podnet ohľadom koaličnej novely zákona o prokuratúre. Ako sa uvádza v podnete zverejnenom na internetovej stránke ÚS SR, GP SR vidí v súvislosti s prijatím novely závažné procedurálne nedostatky. Z tohto dôvodu požaduje prvá námestníčka GP SR Viera Kováčiková pozastavenie účinnosti novely.Z novely, ktorú parlament po námietkach prezidentky Zuzany Čaputovej schválil opätovne začiatkom septembra vyplýva, že o pozíciu kandidáta na post generálneho prokurátora sa bude môcť uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom.Zároveň má platiť obmedzenie, že ten, kto bude chcieť kandidovať za generálneho prokurátora, nesmie posledné dva roky vykonávať politickú funkciu.Zákon rozširuje okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie generálneho prokurátora. Podľa aktuálne platnej legislatívy môžu návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu.Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov, právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Kandidáti absolvujú verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom. Voľba generálneho prokurátora bude v parlamente verejná.