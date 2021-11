Diaľkové vlaky na trasách Žilina – Praha a Bratislava – Košice zdobí 51 nových vozňov s čičmianskym vzorom

ZSSK v piatok prevzala posledný z 51 kusov modernizovaných diaľkových osobných vozňov



Design rekonštruovaných vozňov spĺňajúcich štandardy 21. storočia je inšpirovaný kultúrnym dedičstvom Slovenska







úprava hrubej stavby skrine a spodku pre zvýšenie pevnosti;



výmena vypruženia, úprava tlmenia a brzdových jednotiek podvozkov;



doplnenie záchrannej brzdy o záklopky v nástupných priestoroch a doplnenie optickej a zvukovej signalizácie zatiahnutia záchrannej brzdy pre cestujúcich pri každej záklopke v oddieloch, chodbe a nástupnom priestore;



dosadenie kompletne novej klimatizácie;



dosadenie nových predsuvných elektropneumatických vstupných dverí;



dosadenie nových posuvných elektropneumatických prechodových dverí;



dosadenie nového centrálneho zdroja, vrátane VN kabeláže;



dosadenie vizuálneho, rezervačného informačného systému a diagnostického zariadenia.





O projekte



celkový objem: 37,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





3.11.2021 (Webnoviny.sk) -Krásu čičmianskeho ducha naprieč Slovenskom si môžu cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vychutnávať už plnohodnotne. Kompletne nového interiéru sa dočkali posledné dva kusy z celkovo 51 ks modernizovaných osobných vozňov 2. triedy určených pre diaľkovú dopravu.Národný dopravca sa rozhodol investovať do modernizácie, ktorá cestujúcim diaľkovými vlakmi mnohonásobne zvýši komfort. Za moderným vzhľadom vlakov ZSSK stojí dizajnérska firma Aufeer Design, ktorá má dlhoročné skúsenosti v železničnom segmente – spolupracovala napríklad so spoločnosťami České dráhy, Stadler či Bombardier. Na modernizáciu boli použité financie z vlastných zdrojov spoločnosti. Prvý modernizovaný vozeň sa dostal do prevádzky v máji 2018, posledný po jazdných skúškach v novembri 2021. Nové modernizované vozne môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h.povedal Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.V rámci modernizácie vozňov sa národný dopravca inšpiroval bohatou kultúrou, históriou a prírodným dedičstvom Slovenska. Ľudový motív čičmianskeho vzoru reprezentujú poťahy sedadiel. Z materiálov, ktoré nebolo možné doteraz vo vlakoch ZSSK bežne vidieť, sme vsadili na drevený dekor.Dodávateľom 51 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz, ktoré prešli rekonštrukciou z vozňov radu Bmeer, sú ŽOS Trnava. Prínosom v technickej špecifikácii, v porovnaní so starými vozňami, je:Inováciou prešiel aj interiér – osadené boli protišmykové podlahy, sklené výplne dverí, batožinové police či stolíky, pod sedadlá boli doplnené ďalšie zásuvky (230 V) s USB portom a vymenené boli aj osvetlenia (dosadenie nového LED vnútorného a koncového osvetlenia) či nové vákuové toalety. Výhodami inovovaných vozňov je aj klimatizácia s reguláciou výkonu a systémom sledovania CO2 v priestore pre cestujúcich v závislosti od obsadenia vozňa, wi-fi pripojenie na internet, systém detekcie požiaru či elektronický rezervačný systém.Nové vozne typu kupé premávajú na medzinárodnej trase Žilina – Praha, ako aj na tratiach "šesťstovkových" a "sedemstovkových" rýchlikov (Bratislava – Žilina – Košice).51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdrojeInformačný servis