Minister Krajniak bude čeliť odvolávaniu, mimoriadna schôdza môže byť až do noci (naživo)

Návrh predložili poslanci opozície zo strany



Opozícia návrh okrem iného odôvodnila pravdepodobnou defraudáciou 24 miliónov eur, ktoré Slovensko poslalo zahraničným schránkovým firmám bez reálnych zamestnancov ako pandemickú pomoc.



Zo zneužitia prostriedkov sú podozriví štyria úradníci z úradu práce v Pezinku. Krajniak pred časom povedal, že úradníci už boli prepustení a že z funkcie ministra nemieni odstúpiť.



3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament by mal v stredu po hlasovaní o 17:00 rokovať na mimoriadnej schôdzi o odvolaní Milana Krajniaka Sme rodina ) z funkcie ministra práce.Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že odvolávanie člena vlády má vždy efekt, a to preto, aby sa verejnosť dozvedela o jeho zlyhaniach.Pellegrini zároveň potvrdil, že nezaradení poslanci za stranu Hlas-SD sa na mimoriadnej schôdzi zúčastnia, a to aj v tom prípade, ak bude rokovanie pléna trvať do neskorých nočných hodín. „Aj keď koalícia zvolala túto schôdzu schválne na neskorý čas, keď už ľudia nevenujú takýmto veciam výraznú pozornosť, tak nás neodradia. Plánujeme totiž v pléne vystúpiť so zásadnými prejavmi," ozrejmil.Zopakoval, že najlepším riešením aktuálnej situácie na Slovensku je vypísanie predčasných parlamentných volieb.