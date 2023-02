Diaľnica D1 v úseku Poprad – Spišský Štvrtok zostáva uzatvorená, vyhlásili tam tretí stupeň kalamitnej situácie

aktualizované 5. februára 9:44



5.2.2023 (Webnoviny.sk) -Na diaľnici D1 pod Tatrami v úseku Poprad – Spišský Štvrtok bol vyhlásený tretí stupeň kalamitnej situácie. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský Túto časť uzavreli ešte v sobotu popoludní po tom, ako sa tam stali dve reťazové nehody, pri jednej z nich sa zrazilo 30 áut.Autá po hromadnej nehode tam podľa Polomského odpratávali do pol jedenástej večera. „Z toho dôvodu tam neboli pustené sypače, nafúkalo tam teda veľmi veľké množstvo snehu,“ vysvetlil.Na niektorých miestach sa tak môžu nachádzať aj dva metre snehu, na boj s ním sú podľa riaditeľa správy ciest potrebné frézy a ťažká technika. Obchádzka vedie po cestách prvej triedy.Na cestách v okresoch Poprad a Kežmarok v nedeľu platí od 09:00 znížený kalamitný stupeň z druhého na prvý.„Cesty prvej triedy sú zjazdné, rovnako aj veľká väčšina tretích tried, a tie, ktoré nie sú, spravíme počas dnešného dňa. Ak budú všetky cesty zjazdné, zruším aj prvý stupeň,“ zhodnotil Polomský.