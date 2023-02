Staviate dom alebo chcete ušetriť na energiách? Na veľtrhu v Nitre budú bezplatne radiť odborníci zo Stiebel Eltron

Načo sú nám tepelné čerpadlá?

Pomôže nám rekuperácia?

Ekologických riešení je oveľa viac. Zoznámte sa s nimi v Nitre



7. – 9. 2. od 10.00 do 17.00 hod.



10. 2. od 10.00 do 15.00 hod.



5.2.2023 (Webnoviny.sk) -Každá novostavba postavená po roku 2021 musí spĺňať kritériá na certifikát najvyššej energetickej triedy A0. To sa dá dosiahnuť práve inštaláciou vhodných zariadení, určených na vykurovanie, chladenie, ohrev vody či vetranie domova. Medzi najviac vyhľadávané patria tepelné čerpadlá a rekuperačné jednotky. Tepelné čerpadlo je ekologickým riešením nielen pre novostavbu, ale aj pre staršiu nehnuteľnosť, a to s pôvodnými vykurovacími rozvodmi. Toto zariadenie efektívne odoberá bezplatné teplo z vody, zo zeme alebo vzduchu a vďaka tomu chráni nielen prírodu, ale aj peňaženku. "Obľuba tepelných čerpadiel rastie aj preto, lebo využívajú obnoviteľnú energiu, ktorá je dostupná všade okolo nás a je zadarmo. Okrem vykurovacieho tepla dokážu v letných mesiacoch zabezpečiť aj príjemné chladenie. Možno ich zároveň využiť aj na ohrev vody. Okrem toho, že s tepelným čerpadlom ušetríte na poplatkoch za energie, možno naň získať aj finančnú dotáciu vo výške až 3400 eur," vysvetľuje Alžbeta Jendrichovská z oddelenia technickej podpory spoločnosti Stiebel Eltron.Energetická úspora pri vykurovaní sa dá okrem toho dosiahnuť aj inštaláciou rekuperácie. Riadené vetranie domu bez nutného manuálneho otvárania okien je zároveň čoraz častejším štandardom modernej výstavby. V súčasnosti sa totiž budujú dokonalo tesné budovy, v ktorých ale nedochádza k žiadnej výmene vzduchu a k prirodzenej infiltrácii cez konštrukcie. Na zabezpečenie regulovanej výmeny vzduchu bez plytvania tepelnej energie preto slúžia moderné rekuperačné jednotky. Využívajú až 90 % tepla získaného z odpadového vzduchu a privádzajú ho späť. Šetria tak náklady na vykurovanie domu. "Inštaláciou rekuperácie možno usporiť zhruba 30 % nákladov na vykurovanie domácnosti. Okrem zníženia energetickej spotreby zlepšuje rekuperácia aj ovzdušie v interiéri a vytvára zdravšie prostredie. Rekuperačná jednotka totiž znižuje prašnosť v domácnosti, ale tiež zachytáva napríklad peľ a eliminuje aj koncentráciu vírusov či plesne vo vzduchu," hovorí Alžbeta Jendrichovská z oddelenia technickej podpory spoločnosti Stiebel Eltron.Inteligentných zariadení a udržateľných riešení, ktoré zvýšia komfort bývania a zabezpečia návratnosť vstupnej investície, je oveľa viac. S inováciami, ktoré prinášajú energetickú úsporu, sa môžete zoznámiť v stánku STIEBEL ELTRON na medzinárodnom veľtrhu Aquatherm Nitra od utorka 7.2. do piatka 10.2.2023. V mobilnom showroome, ktorý v rámci európskej InnovationTour zaparkuje na štyri dni v hale M1 výstaviska Agrokomplex v Nitre, môžu zákazníci, ale aj montážne firmy a projektanti s technickými špecialistami odkonzultovať svoje projekty novostavieb alebo rekonštrukcií a nechať si bezplatne vyhotoviť návrh technického riešenia. Technickí pracovníci sú pripravení zodpovedať na všetky otázky, pomôcť s výberom vhodného riešenia, ale aj poradiť, ako postupovať pri žiadosti o dotácie na tieto ekologické a úsporné zariadenia.Mobilná expozícia Stiebel Eltron v rámci veľtrhu Aquatherm v Nitre bude k dispozícii:Informačný servis