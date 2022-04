Diaľnica D2 je neprejazdná, kamión tam prerazil zvodidlá a dostal sa do protismeru (foto)

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti upozorňujú vodičov, že diaľnica D2 v smere do Bratislavy je neprejazdná. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vodič na nákladnom vozidle prerazil stredové zvodidlá a dostal sa do protismeru.Ako dodala, diaľnica D2 v smere do Bratislavy je neprejazdná a dopravní policajti odkláňajú dopravu smerom na Kúty. Predpokladaná doba dopravného obmedzenia je približne tri hodiny.V smere do Českej republiky je sprejazdnený jeden jazdný pruh. Polícia vyzýva vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, riadili sa pokynmi polície. Tiež odporúčajú využiť alternatívnu trasu.