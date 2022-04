Ministerstvo vnútra zaregistrovalo Vallovu stranu Team Bratislava, chce posilniť záujem mladých o komunálnu politiku

Nový tím posunie Bratislavu ďalej

Posilnenie záujmu o komunálnu politiku

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mestská strana Team Bratislava vznikla aj formálne. Ministerstvo vnútra SR v piatok potvrdilo splnenie všetkých zákonných náležitostí a zaradilo ju do registra politických strán. Na sociálnej sieti to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo „V nasledujúcich týždňoch zorganizujeme snem, na ktorom zvolíme predsedníctvo a schválime stanovy strany. Je to nová príležitosť a zároveň výzva dať dokopy ešte silnejší a profesionálnejší tím ľudí, ktorý posunie Bratislavu ďalej. Zároveň pokračujeme v misii, ktorú sme si stanovili pri ohlásení vzniku strany. Súboj o udržanie Bratislavy nebude ľahký a my si nemôžeme dovoliť ho podceniť,“ povedal Vallo.Pripomenul, že s Teamom Bratislava plánujú kandidovať do mestského zastupiteľstva, do miestnych zastupiteľstiev, do zastupiteľstva bratislavského vyššieho územného celku a tiež na starostov a starostky mestských častí. Poznamenal, že Team Bratislava chce posilniť spoluprácu v meste na všetkých jeho úrovniach a strana bude pri tom pôsobiť ako spoľahlivý a integrujúci prvok.„Okrem toho chceme posilniť aj záujem šikovných mladých Bratislavčanov a Bratislavčaniek o komunálnu politiku, pretože nám záleží na novej generácii Bratislavy. V júni pre ňu chystáme štvordňový festival, počas ktorého zoznámime účastníkov a účastníčky s tým, ako funguje mesto a pripravíme pre nich sériu tréningov a vzdelávacích aktivít,“ doplnil Vallo.Záujem opätovne sa uchádzať o post primátora Vallo oznámil tento rok v januári. Zároveň ohlásil, že spolu so svojim tímom zakladajú komunálnu stranu Team Bratislava.