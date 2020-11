Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je neprejazdná pre hromadnú nehodu, polícia odkláňa dopravu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vážna nehoda sa stala na 68 km na diaľnici D2 v smere z Maďarska do Bratislavy. Podľa prvotných informácií narazil vodič nákladného motorového vozidla do vozidla Národnej diaľničnej spoločnosti. Ako informovala bratislavská krajská polícia, pri dopravnej nehode sa zranili dvaja pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti. Previezli ich do nemocnice. Diaľnica je neprejazdná, policajti odkláňajú premávku cez Jarovce. Prezídia HaZZ uviedla, že na diaľnici sa zrazili dve osobné autá, jeden kamión a nákladné auto s plošinou. Hasiči vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel, poskytli im predlekársku prvú pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.Polícia vodičov vyzýva, aby sa riadili pokynmi dopravných policajtov a pokiaľ je to možné, na prejazd využili inú trasu.