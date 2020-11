Premiér Matovič po kritike komunitného testovania opäť spája Sulíka so zomieraním na koronavírus.

V utorok večer premiér predstavil svoj návrh, ako by mohli byť otvorené reštaurácie a školy či ako by mohli fungovať omše. Koaličná SaS návrh kritizuje. Premiér Sulíkovi odkazuje, že za to hlasovali aj zástupcovia SaS.

Po strede sa otvárajú nové spory medzi koaličnými stranami SaS a OĽaNO. Nedohodli sa na stomiliónovej dotácii pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a ani na tom, aby reštaurácie, divadlá či školy pomáhali s testovaním, a vďaka tomu by mohli byť otvorené.

Premiér Igor Matovič v utorok večer ohlásil plán na pokračovanie testovania – navrhol reštauráciám, cirkvám, školám či fitness centrám, aby sa podieľali každé tri týždne na testovaní. Ponúkol ich zástupcom, že by za to mohli byť otvorené. Štát by dal pomôcky na testovanie, zabezpečil by policajtov a vojakov, dotknuté sektory by zasa zohnali zdravotníkov a dobrovoľníkov – premiér to volá komunitné testovanie.

Sulík: Zažívajú kolaps a chceme od nich testovacie centrá

V stredu po rokovaní vlády predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík návrh na komunitné testovanie v prevádzkach ostro kritizoval. Na rokovaní vlády nebol. Sulík vyzýva, aby vláda počúvala vedcov. „Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie. Čo však dostali? Plošné predĺženie núdzového stavu,“ napísal na Facebooku.

„Gastro, šport, kultúra, fitnescentrá… sú dnes zdevastované a zažívajú historický kolaps. Krajina ich potrebuje, mali by sme si ich chovať ako v bavlnke, aby sa z toho čím skôr vymotali. Čo však dostali? Majú suplovať štát a premeniť svoje prevádzky na testovacie centrá.“

Tak načo sa to celé robilo, pýta sa minister hospodárstva. „Zistili sme, kde sú ohniská, môžeme pekne rozlíšiť okresy, kde treba tvrdšie opatrenia. Vieme to určiť pomaly na ulicu presne! Počúvajme našich vedcov, ktorí toto tvrdia, a mohli by sme konečne slobodnejšie dýchať.“

Matovič: Asi majú zostať zatvorené

Premiér Matovič na Sulíka reagoval tak, že ho nemenoval, opakovane o ňom hovoril ako o koaličnom partnerovi a odkazoval na to, že predseda SaS má dovolenku a ani nechodí na ústredný krízový štáb. Hovoril tiež, že päť zástupcov SaS hlasovalo aj za ďalší 90-dňový núdzový stav a aj za komunitné testovanie.

„Keď sa Richardovi Sulíkovi nepáči, že hľadám cestu, ako otvárať prevádzky, asi to znamená, že majú zostať zatvorené,“ povedal premiér.

Sulíka vyzval, nech príde s lepším riešením, ako znížiť počet infikovaných a mať otvorené podniky či posilňovne.

„Kto bude chodiť pochovávať mŕtvych? Sulík osobne bude kopať hroby?“ pýtal sa Matovič.

Už v októbri premiér Sulíkovi Matovič odkazoval, že pre kritiku opatrení bude zodpovedný za mŕtvych, SaS vtedy odporučil aj výmenu predsedu.

Ministerka kultúry: Je to jedna z možností

Naopak, ministerka kultúry Natália Milanová z OĽaNO považuje nápad s komunitným testovaním za dobrý. „Považujem to za jednu z možností, ako bojovať s pandémiou. Je to však vec, ktorá potrebuje diskusiu.“ Na otázku, či by sa mohli v decembri otvoriť napríklad kiná, odpovedala: „Som v tomto opatrná, máme nejaké dáta, ale ešte nevieme, ako sa vyvinie situácia.“

Komunitné testovanie, ako navrhuje premiér, si nevedia predstaviť ani reštaurácie, ktoré majú už teraz finančné problémy. Reštaurácie dnes môžu fungovať formou donášky, cez výdajné okienko alebo môžu mať otvorené terasy, pri nízkych teplotách však nie sú veľmi využívané. „Nie sme armáda s jednotným velením a rozpočtom, nehovoriac o tom, že naše náklady na testovanie by zrejme vysoko prevýšili možné prínosy z takto získaných gastrotržieb. Ale nechceme ísť na to negatívne,“ hovorí Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro.

O komunitnom testovaní majú s premiérom rokovať aj biskupi. Ak by sa do toho zapojili, mohlo by byť na omši viac ľudí ako šesť. Tak to platí dnes a bude aj po predĺžení núdzového stavu. „Budú, samozrejme, dôležité podmienky praktickej uskutočniteľnosti tohto návrhu,“ povedal hovorca KBS Martin Kramara. Podľa neho treba taktiež ozrejmiť, aké konkrétne zlepšenia možnosti zúčastniť sa na bohoslužbách z neho budú pre veriacich vyplývať.

Odberné miesta by nezriaďoval štát

Ako by „komunitné testovanie“ podľa premiéra Matoviča fungovalo?

Začalo by to koncom novembra cez víkend, už by testovanie nezabezpečovala armáda, ale organizovali by to reštaurácie, školy, kostoly, kiná, divadlá či fitnescentrá. Testovanie by teda nebolo prioritne úlohou štátu, ale komunity by vyzvali svojich klientov, aby sa prišli otestovať.

Podľa tejto predstavy by odberové miesta boli či už v školách, reštauráciách, divadlách, na štadiónoch, prípadne v posilňovniach alebo kostoloch. Otestovaný by potom s certifikátom mohol chodiť do všetkých týchto „prevádzok“. Takto by sa malo testovať raz za tri týždne.