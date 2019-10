Diaľničiari dokončili súťažné podklady pre stavbu D1 s tunelom Višňové

Na archívnej snímke stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 21. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila súťažné podklady pre stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku sa predpokladá v najbližších týždňoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.Súťažné podklady prerokovala NDS s agentúrou Jaspers, Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) a do diskusie bol zapojený aj Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V súčasnosti sa finalizuje dokumentácia pre ex ante kontrolu na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).skonštatovala Michalová. Zdôraznila, že finálna verzia tendrovej dokumentácie podlieha kontrole a schváleniu ministerstva dopravy. Následne sa pristúpi k vyhláseniu súťaže na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku.Proces verejného obstarávania je pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku rozfázovaný na štyri etapy. "Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie," vymenovala hovorkyňa.ozrejmil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Súčasne Michalová pre TASR priblížila, že pred medzinárodnou komisiou na riešenie sporov už bol prerokovaný prvý nárok doterajšieho zhotoviteľa stavby D1 s tunelom Višňové. Zhotoviteľ aj NDS predložili všetky svoje argumenty na podporu svojej pozície.dodala Michalová s tým, že diaľničiari pripravujú podanie svojich nárokov na komisiu. NDS sa s doterajším zhotoviteľom dohodli, že sa nevzdávajú svojich nárokov zo zmluvy o dielo a vyrovnajú si ich mimo staveniska.V súvislosti s vyplatením dodávateľov Višňového doplnila, že zhotoviteľ aktuálne hovorí o vyrovnaní na úrovni približne 96 %. NDS však zatiaľ čaká na potvrdenie detailov. Ešte v auguste diaľničiari informovali o tom, že doterajší zhotoviteľ uhradil dodávateľom 89,7 % záväzkov.NDS v marci tohto roka ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.