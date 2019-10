Lubyová ocenila ÚĽUV za ich prácu v oblasti celoživotného vzdelávania

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v pondelok v Bratislave Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania. Ocenenie si prevzalo Ústredie ľudovej umeleckej kultúry (ÚĽUV) za svoju celoživotnú prácu. Ministerstvo špeciálne ocenilo riaditeľku Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Oľgu Fratričovú.uviedla Lubyová.Poukázala aj na to, že na Slovensku je trh pre celoživotné vzdelávanie veľmi slabý. Podľa rôznych ukazovateľov by sa až 15 percent dospelej populácie od 25 do 64 rokov malo nachádzať v neformálnom vzdelávaní. V Európskej únii je to podľa šéfky rezortu priemerne 11 percent, na Slovensku sú to štyri percentá.hovorí Lubyová.Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR, a to v piatich kategóriách. V kategórii vzdelávací projekt získala cenu Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania udelila porota ocenenie riaditeľke Studia Academica Slovaca Jane Pekarovičovej.Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Bratislave získalo cenu v oblasti popularizácie celoživotného vzdelávania. Mesto Zvolen si prebralo cenu v kategórii samospráva a cena Age Managmentu bola udelená spoločnosti DM drogerie markt.Slovensko po 19-krát úspešne realizuje Týždeň celoživotného učenia (21. – 27. októbra), ktorý je koordinovaný AIVD a generálnym partnerom je rezort školstva. Počas neho sa okrem oceňovania práce za celoživotné vzdelávanie konajú desiatky aktivít v rôznych slovenských mestách.