Diaľnicu z Brna do Prahy zablokovala hromadná nehoda, zrazilo sa až deväť áut (video)

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Hromadná nehoda zablokovala v nedeľu ráno českú diaľnicu D1 v smere z Brna do Prahy neďaleko mesta Velké Meziříčí. Podľa informácií policajtov sa tam zrazilo deväť áut. Zranenia utrpelo päť ľudí.„Z dôvodu hromadnej dopravnej nehody je neprejazdná diaľnica D1," uviedli policajti na mikroblogovacej sieti Twitter ráno krátko pred deviatou. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. OkNeskôr policajti spresnili, že na mieste sa zrazilo deväť áut, a to šesť osobných vozidiel a tri nákladné autá. Podľa prvotných informácií záchranári ošetrili päť zranených ľudí. „Poslali sme tam dve pozemné posádky a vrtuľník," povedal pre TN.cz hovorca záchranárov Petr Janáček.Hneď nebolo jasné, čo bolo príčinou nehody. Policajti okolnosti udalosti vyšetrujú. Vodiči museli rátať so zdržaním. Po 11-tej hodine sa diaľnicu podarilo sprejazdniť a kolóna sa postupne rozpustila.