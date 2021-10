Ján Dusza sa stal Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy, prezidentka vyzdvihla dôležitosť vedcov

Vývoj progresívnych keramických materiálov

Najlepšie roky majú pred sebou

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Laureátom ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa stal Ján Dusza . V tlačovej správe o tom informovala Nadácia ESET. Počas 3. ročníka odovzdávania cien za vedecký prínos získali ocenenia aj Ladislav Valkovič a Jozef Zajac.Dusza pracuje v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Tie si vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v najnáročnejších podmienkach z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí.Laureátom ocenenia v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič, ktorý pôsobí na Ústave merania SAV v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite. Zaoberá sa tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie, pričom v poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce. Za svoje doteraz najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy meranie metabolických procesov vo svale, ktorá ich umožňuje merať aj počas cvičenia, a neinvazívnej metódy na meranie metabolických procesov v pečení.V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg zvíťazil Jozef Zajac, ktorý je dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje téme progresívnych výrobných technológií. Práve tie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Zajaca ešte pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov totiž nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy či ultrazvuku. V mnohých prípadoch ide podľa profesora Zajaca o jediný možný spôsob výroby súčiastky.Na podujatí sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová . Hlava štátu vo svojom prejave zdôraznila, že spoločnosť musí vedcov brániť pred útokmi. „Čím menšia znalosť v danej oblasti, o to väčšia odvaha ku kritike. Sme posadnutí potrebou mať názor, a to aj vtedy, ak mu nepredchádza poznanie,“ povedala vo svojom prejave. Dodala, že veda nie je len voliteľnou možnosťou, či spoločenským doplnkom, ale je jedným z fundamentov, na ktorom stojí dnešný svet.